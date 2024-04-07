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    • Губернатор Самарской области: «Верю, что с лета у нас будет две команды в РПЛ»

    Губернатор Самарской области: «Верю, что с лета у нас будет две команды в РПЛ»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, отреагировал на победу «Акрона» над «Торпедо» (2:1) в матче Первой лиги.

    «Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с волевой победой! Наша команда ещe раз доказала, что она умеет преодолевать трудности, у неe есть несгибаемая воля к победе.

    «Акрон» сделал ещe один важный шаг на пути к цели, которую перед собой поставил – выход в РПЛ. Верю, что в следующем сезоне Самарскую область в Премьер-лиге будет представлять сразу две команды. Так держать!» – сказал Азаров.

    • «Акрон» лидирует в Первой лиге.
    • Команду тренирует Заур Тедеев.
    • Клуб основан в 2018 году.

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    Источник: телеграм-канал «Акрона»

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    07.04.2024 10:23
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    Комментарии (12)
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    acor94
    1712474849
    Сначала стадион постройте!
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    AtticusFinch
    1712474935
    У вас Крылья Советов как на лифте катаются то вверх , то вниз! нормальная команда - но бюджет по ходу пилят! а тут сразу два бюджета можно распилить))
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    ...уефан
    1712475358
    ...лишь бы игра была у команды, мы не против)...
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    fakeid
    1712476053
    а помните, как они хряков недавно отодрали? аж с позором! 14 команда фнл на тот момент. гы-гы!
    Ответить
    MazaiNN
    1712476734
    У вас бабла не хватит на две команды.
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    Спартач80
    1712478744
    А в Питере всё: "один город - одна команда", и та убогая, только с админресурсом могёт=))))))))
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    TIMOTHY
    1712488712
    Акрон гроза народного спартака! Унизил тогда знатно спартачей акрончик)
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    vvv123
    1712580009
    Хоть бы одна хорошая была бы!
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