Губернатор Самарской области: «Верю, что с лета у нас будет две команды в РПЛ»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, отреагировал на победу «Акрона» над «Торпедо» (2:1) в матче Первой лиги.

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с волевой победой! Наша команда ещe раз доказала, что она умеет преодолевать трудности, у неe есть несгибаемая воля к победе.

«Акрон» сделал ещe один важный шаг на пути к цели, которую перед собой поставил – выход в РПЛ. Верю, что в следующем сезоне Самарскую область в Премьер-лиге будет представлять сразу две команды. Так держать!» – сказал Азаров.