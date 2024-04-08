Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Химки» – «Арсенал»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 8 апреля

    «Химки» – «Арсенал»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 8 апреля

    В 26 туре Первой лиги подмосковные «Химки» сыграют дома с тульским «Арсеналом». Игра состоится в понедельник, 8 апреля, и начнется в 19:30 по мск.

    «Химки»

    Команда занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 42 очка. «Химки» выиграли 12 матчей, в шести встречах сыграли вничью, потерпели шесть поражений. Подмосковный клуб забил 37 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче команда в серии пенальти уступила «Ростову» – в основное время поединок закончился со счетом 0:0.

    «Арсенал»

    Туляки занимают четвертую строчку с 41 очком в активе. Команда выиграла десять матчей, в 11 встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Арсенал» забил 28 голов и пропустил 15 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Тюменью» – 0:0.

    Прогноз на матч «Химки» – «Арсенал»

    В трех последних очных встречах «Химки» и «Арсенал» по разу выиграли друг друга, еще в одной встрече сыграли вничью. Букмекеры видят фаворитом подмосковный клуб, впрочем, мы сделаем ставку на ТМ 2.5 (1.61) и ОЗ нет (1.82).

    Новости по теме
    «Химки» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2024 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    моэм
    1712562708
    К сожалению борьба в верхней части РПЛ малоинтересна ....а самые захватывающими играми связаны с командами из верхней части пердива и нижней части РПЛ , именно там кипят страсти и зашкаливает градус борьбы ...а игра с участием Сочи , Химки и Балтики , где есть стиль тренера . слишком часто смотрятся качественнее , чем игра Локо , Динамо и Спартака , где точно мысль тренера отсутствует напрочь.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+