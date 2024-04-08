В 26 туре Первой лиги подмосковные «Химки» сыграют дома с тульским «Арсеналом». Игра состоится в понедельник, 8 апреля, и начнется в 19:30 по мск.

«Химки»

Команда занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 42 очка. «Химки» выиграли 12 матчей, в шести встречах сыграли вничью, потерпели шесть поражений. Подмосковный клуб забил 37 голов и пропустил 27 мячей. В предыдущем матче команда в серии пенальти уступила «Ростову» – в основное время поединок закончился со счетом 0:0.

«Арсенал»

Туляки занимают четвертую строчку с 41 очком в активе. Команда выиграла десять матчей, в 11 встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Арсенал» забил 28 голов и пропустил 15 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Тюменью» – 0:0.

Прогноз на матч «Химки» – «Арсенал»

В трех последних очных встречах «Химки» и «Арсенал» по разу выиграли друг друга, еще в одной встрече сыграли вничью. Букмекеры видят фаворитом подмосковный клуб, впрочем, мы сделаем ставку на ТМ 2.5 (1.61) и ОЗ нет (1.82).