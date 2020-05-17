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    Каталония – лучший футбольный регион Испании по версии читателей Marca

    Газета Marca провела голосование среди читателей на звание самого сильного футбольного региона Испании.

    Опрос проводился среди более 250 тысяч человек. Больше всего голосов было отдано за Каталонию. Она опередила в голосовании Мадрид (2-е место), Андалусию (3-е место) и Басконию (4-е место).

    Были также составлены по две символические сборные для каждого из регионов – лучшая команда всех времен и лучшая команда действующих игроков.

    Сборная Каталонии всех времен: Рикардо Самора, Хоан Капдевила, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Карлес Решак, Хави, Хосеп Гвардиола, Серхио Бускетс, Франсеск Фабрегас, Паулино Алькантара, Рауль Тамудо.

    Сборная Каталонии из действующих игроков: Кико Касилья, Жорди Альба, Жерар Пике, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Франсеск Фабрегас, Серхио Бускетс, Марк Рока, Серхи Роберто, Жерар Деулофеу, Мариано Диас.

    Источник: Marca

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