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    Ювентус», «Милан» и «Ман Сити» заинтересовались 18-летним игроком «Герты» Самарджичем

    Полузащитник «Герты» Лазар Самарджич попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

    Футболист, который пока не дебютировал в первой команде «Герты», привлек внимание «Ювентуса», «Милана», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Бенфики». Эти клубы рассматривают варианты приобретения Самарджича в летнее трансферное окно.

    Сейчас хавбек пока только привлекается к работе с главной командой берлинцев, а в розыгрыше Бундеслиги U19 забил 14 мячей и сделал девять ассистов в 16 играх. Также игрок привлекается в сборную Германии U19. Рыночная стоимость Самарджича – 450 тысяч евро.

    Источник: AS

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