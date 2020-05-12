Мэр Лондона выступил против проведения в городе матчей АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан считает, что проводить матчи АПЛ в столице Великобритании ещe рано.

«Как болельщик «Ливерпуля», Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-лига вернулась. Но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно. Садик также обеспокоен состоянием здоровья игроков, выступающих во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе. Есть серьезные вопросы, которые нужно изучить: как игроки могли бы безопасно тренироваться, как они могли бы ездить на матчи и как они могли бы играть без риска распространения инфекции», – цитирует London Evening Standard пресс-секретаря мэра.

The Telegraph в качестве даты возобновления АПЛ называет 12 июня.

В турнире с отрывом лидирует «Ливерпуль».

The Sun: премьер-министр Джонсон одобрил возобновление АПЛ с 1 июня