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    Мэр Лондона выступил против проведения в городе матчей АПЛ

    Мэр Лондона Садик Хан считает, что проводить матчи АПЛ в столице Великобритании ещe рано.

    «Как болельщик «Ливерпуля», Садик, конечно, хочет, чтобы Премьер-лига вернулась. Но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно. Садик также обеспокоен состоянием здоровья игроков, выступающих во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе. Есть серьезные вопросы, которые нужно изучить: как игроки могли бы безопасно тренироваться, как они могли бы ездить на матчи и как они могли бы играть без риска распространения инфекции», – цитирует London Evening Standard пресс-секретаря мэра.

    The Sun: премьер-министр Джонсон одобрил возобновление АПЛ с 1 июня

    Источник: London Evening Standard

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9942

      Cules2013 1 час назад

      Мэр Лондона хочет оспорить решение премьер-министра?)

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