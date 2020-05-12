«Будем дискутировать, или продолжите тити мять?». Уткин предложил Селюку дебаты

Комментатор Василий Уткин предложил футбольному агенту Дмитрию Селюку устроить дебаты.

Ранее Селюк заявил:

«Предлагаю любому моему оппоненту, кто не согласен с моими высказываниями, анализом ситуации, а также прогнозами, вступить со мной в дискуссию в прямом эфире в инстаграме. Готов поучаствовать в публичных дебатах. С Геркусом, с Варгой – с кем угодно. Правда, боюсь, они откажутся».

Первым отозвался Василий Уткин:

«Дорогой Дмитрий, я готов. Будем дискутировать, или продолжите тити мять?»

Ранее Селюк назвал Илью Геркуса жуликом, призвал судить генерального менеджера «Локомотива» Василия Кикнадзе за причастность к смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова и открыто конфликтовал с Федором Смоловым.