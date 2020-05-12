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    «Будем дискутировать, или продолжите тити мять?». Уткин предложил Селюку дебаты

    Комментатор Василий Уткин предложил футбольному агенту Дмитрию Селюку устроить дебаты.

    Ранее Селюк заявил:

    «Предлагаю любому моему оппоненту, кто не согласен с моими высказываниями, анализом ситуации, а также прогнозами, вступить со мной в дискуссию в прямом эфире в инстаграме. Готов поучаствовать в публичных дебатах. С Геркусом, с Варгой – с кем угодно. Правда, боюсь, они откажутся».

    Первым отозвался Василий Уткин:

    «Дорогой Дмитрий, я готов. Будем дискутировать, или продолжите тити мять?»

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1791

      neveldomha 1 час назад

      Чьи? Васины? Дык такие тити только совковой лопатой можно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Давид59 2 часа назад

      Мой прогноз: Селюк откажется и скажет, что Вася испугался

      1
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      Рейтинг: +1830

      KPCCSPB 2 часа назад

      Да уж, только подумаешь, что у Васи разум присутствует, как он сразу обратное доказывает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1841

      baden69 2 часа назад

      Два де6ила - это сила! Только не надо публиковать их дискуссию, пусть она пройдет в закрытом спецучреждении для душевнобольных, а зрителями и слушателями будут пациенты данного учреждения.

      0
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      Рейтинг: +542

      Граф2019 2 часа назад

      тссссс! Ребятня, Вова подписал указ... ни кого не окарбляяять! теперь Дзюба-пупсик ! Глушаков ипунок шелудливый... а Какорин лицо нации! всех ********* и не хаять! дальше по списку...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      alarm 3 часа назад

      вася очень сильно похож на дерьмодемона из фильма догма)

      3
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      Рейтинг: +427

      КрымForever 3 часа назад

      Представляю как Селюк с Уткиным будут друг другу тити мять))) Интересно, они в грязи или в вазелине будут дискутировать, бггг...

      2
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      Рейтинг: +508

      elessar arnor > КрымForever 2 часа назад

      тупой артовод

      0
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      Рейтинг: +964

      kvm 3 часа назад

      помнИте Васе тити!

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