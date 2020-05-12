«Будем дискутировать, или продолжите тити мять?». Уткин предложил Селюку дебаты

Чьи? Васины? Дык такие тити только совковой лопатой можно!
Комментатор Василий Уткин предложил футбольному агенту Дмитрию Селюку устроить дебаты.
Ранее Селюк заявил:
«Предлагаю любому моему оппоненту, кто не согласен с моими высказываниями, анализом ситуации, а также прогнозами, вступить со мной в дискуссию в прямом эфире в инстаграме. Готов поучаствовать в публичных дебатах. С Геркусом, с Варгой – с кем угодно. Правда, боюсь, они откажутся».
Первым отозвался Василий Уткин:
«Дорогой Дмитрий, я готов. Будем дискутировать, или продолжите тити мять?»
- Ранее Селюк назвал Илью Геркуса жуликом, призвал судить генерального менеджера «Локомотива» Василия Кикнадзе за причастность к смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова и открыто конфликтовал с Федором Смоловым.
Дорогой Дмитрий @dmitriseluk, я готов. Будем дискутировать, или продолжите тити мять?) https://t.co/H0QjOkqv0w— Василий Уткин (@radioutkin) May 12, 2020