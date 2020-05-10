Третий игрок «Брайтона» сдал положительный тест на коронавирус

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил, что еще один футболист клуба сдал положительный тест на коронавирус. Ранее в клубе диагностировали два заражения.

«К сожалению, мы имеем третий позитивный тест. Это случилось, несмотря на все меры предосторожности, которые были предприняты», – сказал Барбер Sky Sports.