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    Третий игрок «Брайтона» сдал положительный тест на коронавирус

    Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил, что еще один футболист клуба сдал положительный тест на коронавирус. Ранее в клубе диагностировали два заражения.

    «К сожалению, мы имеем третий позитивный тест. Это случилось, несмотря на все меры предосторожности, которые были предприняты», – сказал Барбер Sky Sports.

    • На следующей неделе клубы проведут голосование по вопросу возобновления сезона.
    • «Брайтон» против проведения матчей на нейтральных полях.
    • По всему миру от инфекции умерло более 280000 человек.

    Источник: Sky Sports

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