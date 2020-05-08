Клубы Серии А не хотят предоставлять телевещателям скидку в связи с приостановкой сезона

13 мая состоится совещание клубов Серии А, на котором поднимут два вопроса. Первый – возможность возобновления сезона в условиях коронавируса.
Второй – финансовое взаимодействие с телевещателями. Последние просят у клубов скидку за сезон-2019/20 в связи с приостановкой, но те не намерены ее предоставлять.
- Ряд клубов Серии А вернулись к тренировкам на базе.
- В турнире лидирует «Ювентус».
- По всему миру от коронавируса умерло более 270000 человек.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.