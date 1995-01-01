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    Клубы Серии А не хотят предоставлять телевещателям скидку в связи с приостановкой сезона

    13 мая состоится совещание клубов Серии А, на котором поднимут два вопроса. Первый – возможность возобновления сезона в условиях коронавируса.

    Второй – финансовое взаимодействие с телевещателями. Последние просят у клубов скидку за сезон-2019/20 в связи с приостановкой, но те не намерены ее предоставлять.

    • Ряд клубов Серии А вернулись к тренировкам на базе.
    • В турнире лидирует «Ювентус».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 270000 человек.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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