Клубы Серии А не хотят предоставлять телевещателям скидку в связи с приостановкой сезона

13 мая состоится совещание клубов Серии А, на котором поднимут два вопроса. Первый – возможность возобновления сезона в условиях коронавируса.

Второй – финансовое взаимодействие с телевещателями. Последние просят у клубов скидку за сезон-2019/20 в связи с приостановкой, но те не намерены ее предоставлять.