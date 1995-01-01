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    В Англии рассматривают возможность уменьшения длительности матчей

    Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал, что среди вариантов возобновления сезона рассматривается уменьшение длительности матчей.

    «Мы не знаем, что будет в будущем, но знаем, какие были выдвинуты идеи: увеличение количества замен, таймы короче 45 минут, нейтральные стадионы. В идеале хотелось бы сохранить целостность соревнований, проводить игры дома и на выезде, сохранить составы в прежнем виде. Будет много точек зрения, но важнее всего завершить сезон и сделать это безопасно», – сказал Тэйлор.

    Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

    Источник: BBC Sport

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8411

      KOLBIS 5 минут назад

      Блин,лучше вообще тогда не играть,давайте 3 периода по 20 мин сделаем и пятерками замену делать...

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