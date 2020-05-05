В Англии рассматривают возможность уменьшения длительности матчей

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор рассказал, что среди вариантов возобновления сезона рассматривается уменьшение длительности матчей.

«Мы не знаем, что будет в будущем, но знаем, какие были выдвинуты идеи: увеличение количества замен, таймы короче 45 минут, нейтральные стадионы. В идеале хотелось бы сохранить целостность соревнований, проводить игры дома и на выезде, сохранить составы в прежнем виде. Будет много точек зрения, но важнее всего завершить сезон и сделать это безопасно», – сказал Тэйлор.

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