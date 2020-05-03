«Волгарь» представил логотип к юбилею клуба, выполненный в стилистике 60-х

«Волгарь» показал новый логотип клуба, разработанный к 60-летию команды.
Эмблема будет сопровождать все юбилейные мероприятия клуба в этом году. Кроме того, для болельщиков выпустят коллекцию атрибутики, выполненной в ретро-стиле.
«Логотип, специально разработанный к 60-летию «Волгаря», совмещает в себе графические приeмы из прошлого и современный фирменный стиль клуба. Надпись на логотипе выполнена в стилистике 60-х, а форма соответствует архитектурным особенностям башен Астраханского кремля», – говорится в описании эмблемы.
twit text — ФК «Волгарь» Астрахань (@volgar_fc) May 3, 2020
Источник: Твиттер «Волгаря»