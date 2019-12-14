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    «Волгарь» представил логотип к юбилею клуба, выполненный в стилистике 60-х

    «Волгарь» показал новый логотип клуба, разработанный к 60-летию команды.

    Эмблема будет сопровождать все юбилейные мероприятия клуба в этом году. Кроме того, для болельщиков выпустят коллекцию атрибутики, выполненной в ретро-стиле.

    «Логотип, специально разработанный к 60-летию «Волгаря», совмещает в себе графические приeмы из прошлого и современный фирменный стиль клуба. Надпись на логотипе выполнена в стилистике 60-х, а форма соответствует архитектурным особенностям башен Астраханского кремля», – говорится в описании эмблемы.

    Источник: Твиттер «Волгаря»

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