«Волгарь» представил логотип к юбилею клуба, выполненный в стилистике 60-х

«Волгарь» показал новый логотип клуба, разработанный к 60-летию команды.

Эмблема будет сопровождать все юбилейные мероприятия клуба в этом году. Кроме того, для болельщиков выпустят коллекцию атрибутики, выполненной в ретро-стиле.

«Логотип, специально разработанный к 60-летию «Волгаря», совмещает в себе графические приeмы из прошлого и современный фирменный стиль клуба. Надпись на логотипе выполнена в стилистике 60-х, а форма соответствует архитектурным особенностям башен Астраханского кремля», – говорится в описании эмблемы.