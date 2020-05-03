«Недостойный поступок». «Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина

«Карпаты» отреагировали на фото своего футболиста Алексея Хахлева в социальной сети, где он запечатлен с флагом с изображением Владимира Ленина. Впоследствии спортсмен удалил запись.

«Карпаты» считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки позируют на фоне инородной символики. Хахлев позволил себе недостойный поступок, он был строго предупрежден и проинформирован о возможности более серьезных санкций. Футболист не имеет права наносить ущерб клубной репутации.

Клуб приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока», – сказано в заявлении на сайте «Карпат».