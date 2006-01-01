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    «Недостойный поступок». «Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина

    «Карпаты» отреагировали на фото своего футболиста Алексея Хахлева в социальной сети, где он запечатлен с флагом с изображением Владимира Ленина. Впоследствии спортсмен удалил запись.

    «Карпаты» считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки позируют на фоне инородной символики. Хахлев позволил себе недостойный поступок, он был строго предупрежден и проинформирован о возможности более серьезных санкций. Футболист не имеет права наносить ущерб клубной репутации.

    Клуб приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока», – сказано в заявлении на сайте «Карпат».

    • Извинения аудитории принес и сам Хахлев. В нем он сказал, что Крым – украинский и что Россия является агрессором на востоке Украины.
    • «Карпаты» в УПЛ идут последними.
    • 21-летний Хахлев провел в сезоне УПЛ два матча.

    Источник: официальный сайт «Карпат»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2917

      Давид59 23 минуты назад

      А вот в финны Ленина чтут. Он им дал независимость. Там даже памятники ему стоят

      0
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      Рейтинг: +2917

      Давид59 27 минут назад

      Карпаты были частью Польши, которую по сговору с Гитлером были оккупированы Советским Союзом, а впоследствии присоединены к СССР. У них Ленина любить не за что

      0
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      Рейтинг: +2917

      Давид59 32 минуты назад

      Это Львов. Там и за просто разговоры на русском можно получить.

      0
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      Рейтинг: +219

      Dos_Santos 2 часа назад

      Когнитивный диссонанс Хахлева

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