Ловрен: «Игроки 46 дней никуда не выходят. После этого сезона нам понадобится отдых»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен пожаловался на карантинные условия. По словам хорвата, он никуда не выходит в течение полутора месяцев.

«Это непросто. Нас заперли 46 дней назад, игроки никуда не выходят. Психологически это сложно. Каждый день одно и то же. Убежден, что футболистам после этого сезона понадобится отдых, им нужно свободное время. Карантин – это не отдых, не свободное время. Игрокам понадобится психологический отдых. Чувствую себя усталым», – сказал Ловрен Sportske Novosti.