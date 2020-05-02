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    Ловрен: «Игроки 46 дней никуда не выходят. После этого сезона нам понадобится отдых»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен пожаловался на карантинные условия. По словам хорвата, он никуда не выходит в течение полутора месяцев.

    «Это непросто. Нас заперли 46 дней назад, игроки никуда не выходят. Психологически это сложно. Каждый день одно и то же. Убежден, что футболистам после этого сезона понадобится отдых, им нужно свободное время. Карантин – это не отдых, не свободное время. Игрокам понадобится психологический отдых. Чувствую себя усталым», – сказал Ловрен Sportske Novosti.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 239000 человек.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • Турнир могут возобновить в июле.

    Источник: Sportske Novosti

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    02.05.2020 23:20
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