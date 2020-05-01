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  • Юран – о Губерниеве: «Очень много на себя берет. Кто это такой вообще? «Химки» будут сами решать, где им играть»

Юран – о Губерниеве: «Очень много на себя берет. Кто это такой вообще? «Химки» будут сами решать, где им играть»

1 мая 2020, 19:30
9

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил журналисту Дмитрию Губерниеву, выразившему мнение, что подмосковный клуб не должен играть в РПЛ за бюджетные средства. Юран считает, что комментатор не должен навязывать свою позицию химчанам.

– Губерниев выложил пост в телеграм-канале, где описал ваш звонок ему. До этого он критично высказался о бюджетном финансировании «Химок». Получилось остро.

– Кто выложил? Губерниев? А кто это такой вообще? Нет, я спрашиваю — кто он, собственно, такой?

– Вы ему не звонили, вы не знаете кто это?

– Нет, ну я ему набирал. Я иронично говорю: кто это такой, чтобы мне еще с ним в полемику вступать?

– Он и комментатор, и ведущий, и много кто еще.

– А зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»?

– Потому что он журналист, он высказывает мнение свое.

– Ну он решает, где быть, в какой лиге, «Химкам»?

– Нет, но у него есть позиция на этот счeт. Плюс сейчас и «Химки» не сами решают, где будут играть.

– Наверное, он очень много на себя берет. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно? Я просто поинтересовался. Решать «Химки», наверное, будут сами, где им играть, в первой лиге или во второй.

– Но он говорил о деньгах, о бюджете — что это государственные деньги.

– Тогда надо все клубы закрывать, практически. Бюджетные. У нас их 99%. И тогда пусть Губерниев как-то расширенно говорит, правильно?

– А почему, как вы думаете, его заинтересовали «Химки»?

– Он говорит, что там живет, хотя я сомневаюсь. Наверное, это равносильно тому, что вот вы – журналист, а я буду высказывать, что вам делать: закрывать издание или уезжать работать куда-то под Раменское.

– Если вы будете аргументировано это делать, то я готов вступить в полемику.

– Нет, я просто привожу пример. Ты же должен владеть ситуацией. Ты – журналист, как ты можешь думать, что там у нас в клубе? Будут там спонсоры или бюджетные деньги, но ты не знаешь ситуацию. А вот так ляпать... Наверное, нужно как-то адекватно это понимать, а не просто так.

При чем тут врачи? При чем учителя? Говорит, что мы отбираем чужие деньги... Ну у них на все это заложены средства в бюджете. И это не то, что якобы мы у них забираем, там же как-то это распределяют эти деньги, наверное. На спорт, на медицину, на образование, на дороги, на ремонты закладываются бюджеты, правильно? И все финансы доходят до этих организаций.

  • Сезон в ФНЛ могут завершить досрочно. За это проголосовали большинство клубов лиги.
  • В таком случае путевки в высший дивизион получат «Ротор» и «Химки».
  • Юран возглавил «Химки» зимой (второй раз за карьеру).

Источник: Metaratings
Россия. ФНЛ Химки Юран Сергей
Комментарии (9)
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vladik12
1588350801
Че ты смеесся? Тебе здесь цирк или че, млять?
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РМЗ
1588354091
Это щлифовщик кунимен по совместительству комментатор биотлона
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alex1951
1588358484
Юран бьет 2 раза - один раз в пятак,а второй по крышке гроба))))
Ответить
Zenit2312
1588359735
Губернеиев это как Утин!!!!!!!!!!!! Вроде орёт а толку ноль!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Zenit2312
1588360199
Губернеев это Путин !!!!!!!!!!!!!!! Что тот что тот брешут!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
general.lizyukov
1588361769
Серега, в рыло ему, с ноги!!! Чтоб за боталом следил )))
Ответить
фанат джигурды
1588363445
Говновпрорубеев.
Ответить
Hektor 84
1588370827
Жги Юран!!! Только больше не ной что на 200000 р не прожить.
Ответить
Oldtrafford83
1588397689
Кто тупее интересно Юран или Губер?! Было бы интересно если бы они друг у друга взяли бы...интервью.
Ответить
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