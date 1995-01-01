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    Юран – о Губерниеве: «Очень много на себя берет. Кто это такой вообще? «Химки» будут сами решать, где им играть»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил журналисту Дмитрию Губерниеву, выразившему мнение, что подмосковный клуб не должен играть в РПЛ за бюджетные средства. Юран считает, что комментатор не должен навязывать свою позицию химчанам.

    – Губерниев выложил пост в телеграм-канале, где описал ваш звонок ему. До этого он критично высказался о бюджетном финансировании «Химок». Получилось остро.

    – Кто выложил? Губерниев? А кто это такой вообще? Нет, я спрашиваю — кто он, собственно, такой?

    – Вы ему не звонили, вы не знаете кто это?

    – Нет, ну я ему набирал. Я иронично говорю: кто это такой, чтобы мне еще с ним в полемику вступать?

    – Он и комментатор, и ведущий, и много кто еще.

    – А зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»?

    – Потому что он журналист, он высказывает мнение свое.

    – Ну он решает, где быть, в какой лиге, «Химкам»?

    – Нет, но у него есть позиция на этот счeт. Плюс сейчас и «Химки» не сами решают, где будут играть.

    – Наверное, он очень много на себя берет. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно? Я просто поинтересовался. Решать «Химки», наверное, будут сами, где им играть, в первой лиге или во второй.

    – Но он говорил о деньгах, о бюджете — что это государственные деньги.

    – Тогда надо все клубы закрывать, практически. Бюджетные. У нас их 99%. И тогда пусть Губерниев как-то расширенно говорит, правильно?

    – А почему, как вы думаете, его заинтересовали «Химки»?

    – Он говорит, что там живет, хотя я сомневаюсь. Наверное, это равносильно тому, что вот вы – журналист, а я буду высказывать, что вам делать: закрывать издание или уезжать работать куда-то под Раменское.

    – Если вы будете аргументировано это делать, то я готов вступить в полемику.

    – Нет, я просто привожу пример. Ты же должен владеть ситуацией. Ты – журналист, как ты можешь думать, что там у нас в клубе? Будут там спонсоры или бюджетные деньги, но ты не знаешь ситуацию. А вот так ляпать... Наверное, нужно как-то адекватно это понимать, а не просто так.

    При чем тут врачи? При чем учителя? Говорит, что мы отбираем чужие деньги... Ну у них на все это заложены средства в бюджете. И это не то, что якобы мы у них забираем, там же как-то это распределяют эти деньги, наверное. На спорт, на медицину, на образование, на дороги, на ремонты закладываются бюджеты, правильно? И все финансы доходят до этих организаций.

    • Сезон в ФНЛ могут завершить досрочно. За это проголосовали большинство клубов лиги.
    • В таком случае путевки в высший дивизион получат «Ротор» и «Химки».
    • Юран возглавил «Химки» зимой (второй раз за карьеру).

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3863

      vladik12 29 минут назад

      Че ты смеесся? Тебе здесь цирк или че, млять?

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