Президент «Торпедо» – о возможном досрочном завершении ФНЛ: «Остаются открытыми вопросы об обмене клубами с РПЛ. Надеюсь, решения будут приняты максимально объективно»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева высказалась по поводу того, что розыгрыш ФНЛ сезона-2019/20 могут завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.

«На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа.

Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново». В любом случае официально все решения будут утверждаться РФС.

Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства», – сказала Еленцева.

«Торпедо» отстает от второго места, дающего путевку в РПЛ, на одно очко.

Если текущие результаты ФНЛ признают окончательными, то в высший дивизион выйдут «Ротор» и «Химки».

Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Остановка ФНЛ – беспредел по отношению к «Торпедо»

Президент ФНЛ: «Полноценное завершение турнира невозможно»