Mundo Deportivo: «Барселона» разрешила «Ювентусу» вести переговоры с Артуром

«Ювентус» вскоре вступит в личные переговоры с полузащитником «Барселоны» Артуром. Каталонцы одобрили работу туринцев по трансферу футболиста, информирует Mundo Deportivo.

Одна из причин потенциального ухода бразильца – то, что он попросил повышения зарплаты, но «Барселона» отказала. Контракт Артура действует до 2024 года.