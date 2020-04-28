Mundo Deportivo: «Барселона» разрешила «Ювентусу» вести переговоры с Артуром

«Ювентус» вскоре вступит в личные переговоры с полузащитником «Барселоны» Артуром. Каталонцы одобрили работу туринцев по трансферу футболиста, информирует Mundo Deportivo.
Одна из причин потенциального ухода бразильца – то, что он попросил повышения зарплаты, но «Барселона» отказала. Контракт Артура действует до 2024 года.
- Артура могут обменять на Матейса де Лигта.
- Артур на рынке оценивается в 70 миллионов евро.
- Бразилец в сезоне Примеры забил три гола, сделал три результативные передачи.
Источник: Mundo Deportivo