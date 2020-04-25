Soccerlink: Упамекано дал согласие на переход в «Баварию»

Защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано интересовались несколько клубов, но француз сделал выбор в пользу «Баварии», пишет Soccerlink. Баварцы договорились с игроком о переходе.

Известно, что «Лейпциг» намерен получить за Упамекано полную сумму отступных в размере 58 миллионов евро. Защитник хотел бы, чтобы клуб снизил эту цифру.