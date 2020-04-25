Soccerlink: Упамекано дал согласие на переход в «Баварию»

Защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано интересовались несколько клубов, но француз сделал выбор в пользу «Баварии», пишет Soccerlink. Баварцы договорились с игроком о переходе.
Известно, что «Лейпциг» намерен получить за Упамекано полную сумму отступных в размере 58 миллионов евро. Защитник хотел бы, чтобы клуб снизил эту цифру.
- Упамекано интересуются клубы из Манчестера.
- Transfermarkt оценивает Упамекано в 50 миллионов евро.
- Его контракт с «Лейпцигом» истекает в следующем году.
Источник: Soccerlink
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