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    Soccerlink: Упамекано дал согласие на переход в «Баварию»

    Защитником «Лейпцига» Дайотом Упамекано интересовались несколько клубов, но француз сделал выбор в пользу «Баварии», пишет Soccerlink. Баварцы договорились с игроком о переходе.

    Известно, что «Лейпциг» намерен получить за Упамекано полную сумму отступных в размере 58 миллионов евро. Защитник хотел бы, чтобы клуб снизил эту цифру.

    • Упамекано интересуются клубы из Манчестера.
    • Transfermarkt оценивает Упамекано в 50 миллионов евро.
    • Его контракт с «Лейпцигом» истекает в следующем году.

    Источник: Soccerlink

    Soccerlink - французское издание, специализирующееся на информации о потенциальных трансферах. Имеет около 40 тыс. подписчиков в твиттере.

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    25.04.2020 23:40
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