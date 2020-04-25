Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: «Марадона – один из худших людей, которых я встречал»

Главный арбитр финала чемпионата мира-1990 между сборными ФРГ и Аргентины Эдгардо Кодесаль вспомнил обстоятельства матча. Экс-рефери считает Диего Марадону одним из худших людей, с которыми встречался.

«Мне больно, что некоторые аргентинцы по-прежнему плохо относятся ко мне. До сих пор получаю сообщения, чтобы моя семья умерла от коронавируса.

Марадону в том матче я мог удалить еще до начала – за оскорбления во время гимна. Как игрок он был лучшим, но внутри он неприятен. Один из худших людей, с которыми я встречался», – сказал Кодесаль Tirando Paredes.