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    Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: «Марадона – один из худших людей, которых я встречал»

    Главный арбитр финала чемпионата мира-1990 между сборными ФРГ и Аргентины Эдгардо Кодесаль вспомнил обстоятельства матча. Экс-рефери считает Диего Марадону одним из худших людей, с которыми встречался.

    «Мне больно, что некоторые аргентинцы по-прежнему плохо относятся ко мне. До сих пор получаю сообщения, чтобы моя семья умерла от коронавируса.

    Марадону в том матче я мог удалить еще до начала – за оскорбления во время гимна. Как игрок он был лучшим, но внутри он неприятен. Один из худших людей, с которыми я встречался», – сказал Кодесаль Tirando Paredes.

    • Немцы победили с минимальным счетом.
    • В составе Аргентины было два удаления.
    • Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.

    Источник: Tirando Paredes

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    25.04.2020 22:59
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