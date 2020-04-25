Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: «Марадона – один из худших людей, которых я встречал»

Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: «Марадона – один из худших людей, которых я встречал»

25 апреля 2020, 22:59
7

Главный арбитр финала чемпионата мира-1990 между сборными ФРГ и Аргентины Эдгардо Кодесаль вспомнил обстоятельства матча. Экс-рефери считает Диего Марадону одним из худших людей, с которыми встречался.

«Мне больно, что некоторые аргентинцы по-прежнему плохо относятся ко мне. До сих пор получаю сообщения, чтобы моя семья умерла от коронавируса.

Марадону в том матче я мог удалить еще до начала – за оскорбления во время гимна. Как игрок он был лучшим, но внутри он неприятен. Один из худших людей, с которыми я встречался», – сказал Кодесаль Tirando Paredes.

  • Немцы победили с минимальным счетом.
  • В составе Аргентины было два удаления.
  • Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.

Источник: Tirando Paredes
Аргентина Аргентина Марадона Диего
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1587871761
Как гласит русская поговорка : Наглость -второе счастье... ....Да и вообще ,звезде многое прощается ,матюгами он общается...
Ответить
моэм
1587873818
Ну вот и "свежачок" пошёл , хоть и с душком...но если и делать исторический зкскурс в 1990 , то я бы лучше вспомнил про нашего Непомнящего который во главе Камеруна вышел из группы с первого места , надрав задницы Аргентине с Марадоной и Румынии с Хаджи, потом поимел Бельгию , а Англию в1/4 в д.в. не прошёл из за судьи...а вот у нас такому тренеру места работы не нашлось...тренерская мафия поняла что рядом с таким крутым тренером станет видна негодность очень многих.
Ответить
altezzik
1587878071
Хуже или лучше Дзюбы?
Ответить
Proker
1587883092
Некоторые люди готовы на всё,ради карьеры
Ответить
Cules2013
1587883979
ну это не новость. у Дииего, что не год жизни, то скандал. причём нелицеприятный.
Ответить
серега кашин
1587885140
да и в 86 он не должен был становиться чм
Ответить
zigbert
1587924705
Вся его жизнь состоит из интриг.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
00:11
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
Вчера, 23:29
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Вчера, 21:26
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
Вчера, 20:57
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
Вчера, 20:46
1
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+