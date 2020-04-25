Игрокам «Динамо» К сократили апрельскую зарплату в два раза. Суркис ранее говорил, что контракты должны выполняться

Футболисты киевского «Динамо» согласились на двукратное сокращение зарплаты за апрель. Такой информацией владеет телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Не совсем хочется трогать эту скользкую тему, уподобляясь другим, но свежая информация того требует. Руководство «Динамо» достигло договорeнности с игроками о 50% сокращении зарплаты за апрель. В случае возобновления чемпионата и Кубка сокращeнная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка. Всю эту информацию договорились не разглашать публично», – сообщил источник.