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    Игрокам «Динамо» К сократили апрельскую зарплату в два раза. Суркис ранее говорил, что контракты должны выполняться

    Футболисты киевского «Динамо» согласились на двукратное сокращение зарплаты за апрель. Такой информацией владеет телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

    «Не совсем хочется трогать эту скользкую тему, уподобляясь другим, но свежая информация того требует. Руководство «Динамо» достигло договорeнности с игроками о 50% сокращении зарплаты за апрель. В случае возобновления чемпионата и Кубка сокращeнная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка. Всю эту информацию договорились не разглашать публично», – сообщил источник.

    • Владелец клуба Игорь Суркис ранее говорил, что контракты должны выполняться.
    • «Динамо» в УПЛ идет третьим.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: телеграм-канал «Динамо Киев Inside»

    На канале публикуется инсайдерская информация из клуба. Аудитория - более 1,2 тысячи подписчиков.

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