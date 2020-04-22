Егоров: «Новая рекомендация УЕФА – доиграть сезон до 30 июля. Пауза между сезонами РПЛ будет неделя-две»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что между текущим и следующим сезонами РПЛ будет пауза длиной не больше двух недель. По-другому сверстать календари не получится из-за коронавируса.

«Предложение от клубов по «Чемпионат в 4 городах» может быть направлено в лигу и РФС завтра. Вероятно, чуть поменялись рекомендации УЕФА – говорят, доиграть сезон надо до 30 июля, а до 2 августа предоставить список участников еврокубков.

Для клубов важно

– не фиксировать квоты на ЕК и вылет в ФНЛ по состоянию на 22 тур – доиграть и все решить в гладком чемпионате;

– не потерять доходы от коммерческих договоров, ТВ и, возможно, что-то заработать от букмекеров.

Уже понятно, что пауза между чемпионатами будет минимальной – неделя-две», – написал инсайдер в телеграме.