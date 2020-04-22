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  • Клубы РПЛ готовы предложить доиграть сезон в четырех городах без зрителей

Клубы РПЛ готовы предложить доиграть сезон в четырех городах без зрителей

22 апреля 2020, 21:28
17

Несколько клубов РПЛ готовятся выйти с предложением доиграть сезон в ограниченном количестве городов в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации. Суть инициативы изложил в телеграме инсайдер Сергей Егоров.

«По моей информации, несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке – это будет обсуждаться на собрании лиги 27 апреля (пройдет в режиме видеоконференции).

Важно – если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции (такое исключать нельзя, и ставить под удар завершение чемпионата клубы не хотят), будет предложено следующее:

1. Организация и проведение матчей в четырeх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой; Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами;

2. Проведение переговоров с основным вещателем («Матч ТВ») и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте – по опыту двух турниров в Катаре и одном в Австрии.

3. Предусмотреть возможность проведения матчей без зрителей – в целях безопасности публики из-за угрозы коронавируса;

4. Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп «Матч ТВ» может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам – как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры. Предлагается также увеличить количество интервью с игроками и тренерами команд», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса».

  • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • В России заражено более 58000 человек.
  • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Chernyi Lis
1587581194
очухались..и кхл позорная отказалась доиграть..даже без зрителей..
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Давид59
1587585377
Восемь туров по восемь встречь это 64 игры. В четырёх городах провести 64 игры? У кого-то похоже мозг короновирусом отравлен! Кто ж позволит убить своё поле 16-ю играми???
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морозз
1587587245
Бред, к тому времени самоизоляция достигнет пика и все города будут неликвидны для футбола! Останется только Камчатка и остров Врангеля! Но если Вова ударит кулаком по партии, то и там быстро возведут бутафорские стадионы! По традиции Миллер протянет туда ветку газовую!
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BRO_football
1587589402
Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный нельзя назвать городами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Вы посмотрите сколько там зараженных. Если и проводить сейчас чемпионат в условиях минимального риска заражения, то ехать надо куда-нибудь на Чукотку, Сахалин, Тыву, Алтай. Правда, там и стадионов нормальных нет. Но ведь это и не важно, потому что матчи всё равно без болельщиков проводится будут. Главное - газон. Хотя и без болельщиков матчи проводить всё равно бесполезно, потому что эти идиоты собираются в толпы прямо перед стадионом.
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Hektor 84
1587596669
На Марсе или на луне
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vladimir-7
1587616930
Зачем рисковать здоровьем игроков и приведением в негодность этих четырех стадионов и инфраструктуры, лучше завершить сезон, а места команд сохранить согласно текущему положению. Окончательное решение нужно принять по заболеваемости в городах на период проведения игр.
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oyabun
1587616974
Не очень понятно. Сами стадионы тоже заражены вирусом? Понятно, что нет! Тогда какая разница в каком городе играть если без зрителей? Самолет-автобус-стадион. Это несложно организовать.
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Lester84
1587620143
Да пусть уже без зрителей, но хоть по телевизору показывайте. А то чемпионат Беларуси сил уже нет смотреть!
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paracetamol
1587633108
Хрень какая-то, очередная глупость!
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