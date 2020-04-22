Клубы РПЛ готовы предложить доиграть сезон в четырех городах без зрителей

Несколько клубов РПЛ готовятся выйти с предложением доиграть сезон в ограниченном количестве городов в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации. Суть инициативы изложил в телеграме инсайдер Сергей Егоров.

«По моей информации, несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке – это будет обсуждаться на собрании лиги 27 апреля (пройдет в режиме видеоконференции).

Важно – если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции (такое исключать нельзя, и ставить под удар завершение чемпионата клубы не хотят), будет предложено следующее:

1. Организация и проведение матчей в четырeх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой; Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами;

2. Проведение переговоров с основным вещателем («Матч ТВ») и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте – по опыту двух турниров в Катаре и одном в Австрии.

3. Предусмотреть возможность проведения матчей без зрителей – в целях безопасности публики из-за угрозы коронавируса;

4. Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп «Матч ТВ» может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам – как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры. Предлагается также увеличить количество интервью с игроками и тренерами команд», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса».