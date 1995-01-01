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    Клубы РПЛ готовы предложить доиграть сезон в четырех городах без зрителей

    Несколько клубов РПЛ готовятся выйти с предложением доиграть сезон в ограниченном количестве городов в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации. Суть инициативы изложил в телеграме инсайдер Сергей Егоров.

    «По моей информации, несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке – это будет обсуждаться на собрании лиги 27 апреля (пройдет в режиме видеоконференции).

    Важно – если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции (такое исключать нельзя, и ставить под удар завершение чемпионата клубы не хотят), будет предложено следующее:

    1. Организация и проведение матчей в четырeх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой; Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами;

    2. Проведение переговоров с основным вещателем («Матч ТВ») и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте – по опыту двух турниров в Катаре и одном в Австрии.

    3. Предусмотреть возможность проведения матчей без зрителей – в целях безопасности публики из-за угрозы коронавируса;

    4. Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп «Матч ТВ» может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам – как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры. Предлагается также увеличить количество интервью с игроками и тренерами команд», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса».

    • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В России заражено более 58000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55147

      Chernyi Lis 26 минут назад

      очухались..и кхл позорная отказалась доиграть..даже без зрителей..

      1
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      Рейтинг: +55147

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 22 минуты назад

      достоин вылететь в этом сезоне надо вылетать..а то че за зря бегали достойные влезть в премьер-лигу..

      1
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      Рейтинг: +3851

      vladik12 > Chernyi Lis 18 минут назад

      Опять набухался там?

      0
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      Рейтинг: +10229

      KLIM777 39 минут назад

      Доигрывать надо, а то молодой сопляк Магкеев или как там его не поймет смысл жизни.

      1
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