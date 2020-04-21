Медведев: «Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил клубную позицию по вопросу возобновления чемпионата России. Действующие чемпионы готовы играть без зрителей.
«На первом месте все равно стоит доигрывание чемпионата. И если придется делать это без зрителей, то такой вариант лучше, чем не играть вообще. Давайте сейчас дождемся, когда команда начнет тренироваться и станут понятны сроки возобновления сезона. Количество людей, вовлеченных в проведение матчей без зрителей, не такое большое, включая телевидение и всех остальных. Но все равно для этого пандемия должна пойти на спад», – сказал функционер.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Турнир приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 171000 человек.
Источник: «Спорт-Экспресс»