«Бавария» не может обсудить с Алабой новый контракт из-за запрета его агенту прилететь в Германию

Переговоры между «Баварией» и защитником Давидом Алабой о продлении контракта приостановлены.

По информации Sport1, стороны не могут обсуждать детали нового соглашения без агента футболиста Пини Захави, которого не пускают в Германию из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса.

Действующий договор игрока с клубом истекает в 2021 году. Сообщается, что австриец либо продлит контракт, либо покинет мюнхенскую команду летом.