«Бавария» не может обсудить с Алабой новый контракт из-за запрета его агенту прилететь в Германию

Переговоры между «Баварией» и защитником Давидом Алабой о продлении контракта приостановлены.
По информации Sport1, стороны не могут обсуждать детали нового соглашения без агента футболиста Пини Захави, которого не пускают в Германию из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса.
Действующий договор игрока с клубом истекает в 2021 году. Сообщается, что австриец либо продлит контракт, либо покинет мюнхенскую команду летом.
- Алаба в этом сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 28 матчах за «Баварию».
- Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.
Источник: Sport1
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