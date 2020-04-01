Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    «Бавария» не может обсудить с Алабой новый контракт из-за запрета его агенту прилететь в Германию

    Переговоры между «Баварией» и защитником Давидом Алабой о продлении контракта приостановлены.

    По информации Sport1, стороны не могут обсуждать детали нового соглашения без агента футболиста Пини Захави, которого не пускают в Германию из-за ограничений, обусловленных пандемией коронавируса.

    Действующий договор игрока с клубом истекает в 2021 году. Сообщается, что австриец либо продлит контракт, либо покинет мюнхенскую команду летом.

    • Алаба в этом сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 28 матчах за «Баварию».
    • Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 588 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru