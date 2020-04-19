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    Лига чемпионов поздравила Ривалдо с днем рождения подборкой его голов

    Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо празднует день рождения. Ему исполнилось 48 лет, его поздравила пресс-служба Лиги чемпионов.

    Организация в социальной сети разместила видеоподборку голов нападающего. Она доступна ниже.

    • Больше всего матчей по ходу карьеры Ривалдо провел за «Барселону» (1997-2002 годы).
    • Ривалдо завершил карьеру в 2015 году.
    • Игрок взял чемпионат мира в 2002 году.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

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