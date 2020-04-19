Лига чемпионов поздравила Ривалдо с днем рождения подборкой его голов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо празднует день рождения. Ему исполнилось 48 лет, его поздравила пресс-служба Лиги чемпионов.

Организация в социальной сети разместила видеоподборку голов нападающего. Она доступна ниже.