Лига чемпионов поздравила Ривалдо с днем рождения подборкой его голов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо празднует день рождения. Ему исполнилось 48 лет, его поздравила пресс-служба Лиги чемпионов.
Организация в социальной сети разместила видеоподборку голов нападающего. Она доступна ниже.
- Больше всего матчей по ходу карьеры Ривалдо провел за «Барселону» (1997-2002 годы).
- Ривалдо завершил карьеру в 2015 году.
- Игрок взял чемпионат мира в 2002 году.
Rivaldo back in the dayHappy birthday, @RIVALDOOFICIAL! #UCL #HBD @FCBarcelona pic.twitter.com/qqrgiHhef4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2020