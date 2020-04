Моуринью мог возглавить «Ливерпуль», но выбрал «Челси» из-за выгодного контракта

В 2004 году португалец Жозе Моуринью подписал контракт с «Челси».

О переговорах специалиста с лондонским клубом поведал французский журналист Николя Вилас, написавший книгу Mourinho: Behind the Special One, сообщает ESPN.

В ней говорится, что тренер получил предложение возглавить «Ливерпуль» и дал согласие, однако, мерсисайдцы попросили подождать его две недели, чтобы разорвать контракт с французским специалистом Жераром Улье.

В этот период на Моуринью вышел владелец «Челси» Роман Абрамович, который провел две встречи с португальцем и предложил ему более выгодный контракт. Тренер ответил согласием и переехал в Лондон.