Моуринью мог возглавить «Ливерпуль», но выбрал «Челси» из-за выгодного контракта

В 2004 году португалец Жозе Моуринью подписал контракт с «Челси».
О переговорах специалиста с лондонским клубом поведал французский журналист Николя Вилас, написавший книгу Mourinho: Behind the Special One, сообщает ESPN.
В ней говорится, что тренер получил предложение возглавить «Ливерпуль» и дал согласие, однако, мерсисайдцы попросили подождать его две недели, чтобы разорвать контракт с французским специалистом Жераром Улье.
В этот период на Моуринью вышел владелец «Челси» Роман Абрамович, который провел две встречи с португальцем и предложил ему более выгодный контракт. Тренер ответил согласием и переехал в Лондон.
- Моуринью проработал с «Челси» с 2004 по 2007 год.
- За это время клуб выиграл шесть трофеев, в том числе два титула АПЛ.
- В 2013 году он вернулся на «Стэмфорд Бридж» и проработал с командой два сезона.
Источник: ESPN