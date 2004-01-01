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    Моуринью мог возглавить «Ливерпуль», но выбрал «Челси» из-за выгодного контракта

    В 2004 году португалец Жозе Моуринью подписал контракт с «Челси».

    О переговорах специалиста с лондонским клубом поведал французский журналист Николя Вилас, написавший книгу Mourinho: Behind the Special One, сообщает ESPN.

    В ней говорится, что тренер получил предложение возглавить «Ливерпуль» и дал согласие, однако, мерсисайдцы попросили подождать его две недели, чтобы разорвать контракт с французским специалистом Жераром Улье.

    В этот период на Моуринью вышел владелец «Челси» Роман Абрамович, который провел две встречи с португальцем и предложил ему более выгодный контракт. Тренер ответил согласием и переехал в Лондон.

    • Моуринью проработал с «Челси» с 2004 по 2007 год.
    • За это время клуб выиграл шесть трофеев, в том числе два титула АПЛ.
    • В 2013 году он вернулся на «Стэмфорд Бридж» и проработал с командой два сезона.

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16204

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Выходит, повезло Ливерпулю.

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