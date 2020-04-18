Балотелли не включил Роналду в команду своей мечты

Форвард «Брешии» Марио Балотелли составил символическую сборную, сообщает Goal.
Примечательно, что итальянец не включил в состав форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Полный список игроков, оказавшихся в команде выглядит так: Жулио Сезар, Максвелл, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Майкон, Андреа Пирло, Яя Туре, Стивен Джеррард, Антонио Кассано, Роналдо, Лионель Месси.
- Португалец Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
- Он является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала».
- В 2016 году форвард помог национальной сборной выиграть Евро.
Источник: Твиттер Goal