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    Балотелли не включил Роналду в команду своей мечты

    Форвард «Брешии» Марио Балотелли составил символическую сборную, сообщает Goal.

    Примечательно, что итальянец не включил в состав форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Полный список игроков, оказавшихся в команде выглядит так: Жулио Сезар, Максвелл, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Майкон, Андреа Пирло, Яя Туре, Стивен Джеррард, Антонио Кассано, Роналдо, Лионель Месси.

    • Португалец Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Он является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала».
    • В 2016 году форвард помог национальной сборной выиграть Евро.

    Источник: Твиттер Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2828

      Борат 31 минуту назад

      Кому интересны высеры этой макаки ? Гыгы

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