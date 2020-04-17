Уткин: «У Семина устаревшая тренерская методика»

Российский блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Семину.

«У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живет футбол», – сказал Уткин.