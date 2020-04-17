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    Уткин: «У Семина устаревшая тренерская методика»

    Российский блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Семину.

    «У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живет футбол», – сказал Уткин.

    • Семин начал тренерскую карьеру в 1982 году. Он тренировал московское «Динамо», киевское «Динамо», а также махачкалинский «Анжи» и другие клубы.
    • Впервые он возглавил «Локомотив» в 1992 и проработал с командой до 2005 года. Его возвращение состоялось в 2016 году.
    • Вместе с москвичами он выиграл 13 трофеев, в том числе три чемпионских титула.

    Источник: Ютюб Василия Уткина

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    17.04.2020 23:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: -3789

      gosproektikabinet 6 минут назад

      жирным вирус не страшен, а мозг и так поврежден давно

      0
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      Рейтинг: +16204

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Вася, ты в очередной раз подтвердил свой диагноз. Тебе пора в палату, где уже находятся Геркус и Кикнадзе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5489

      paracetamol 55 минут назад

      Семин: «У Уткина устаревшая методика тупого тролля»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      житель СПб 1 час назад

      Мне непонятно: что, "новая методика" равносильна "успеху"? Сколько мы уже хлебнули с этими "эффективными менеджерами"... А.Фергюсон - был молодой?! Критерий только один: умение, квалификация, успех. По этим параметрам Семину не соответствует ни один тренер Локомотива за последние 20-30 лет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2828

      Борат 1 час назад

      Вот Вася кушает по новой методике и благодаря этому набирает массу вдвое быстрее ! Гыгы

      1
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