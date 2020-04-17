Уткин: «У Семина устаревшая тренерская методика»

Российский блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Семину.
«У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живет футбол», – сказал Уткин.
- Семин начал тренерскую карьеру в 1982 году. Он тренировал московское «Динамо», киевское «Динамо», а также махачкалинский «Анжи» и другие клубы.
- Впервые он возглавил «Локомотив» в 1992 и проработал с командой до 2005 года. Его возвращение состоялось в 2016 году.
- Вместе с москвичами он выиграл 13 трофеев, в том числе три чемпионских титула.
Источник: Ютюб Василия Уткина