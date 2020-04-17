Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «У Семина устаревшая тренерская методика»

17 апреля 2020, 23:16
19

Российский блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Семину.

«У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живет футбол», – сказал Уткин.

  • Семин начал тренерскую карьеру в 1982 году. Он тренировал московское «Динамо», киевское «Динамо», а также махачкалинский «Анжи» и другие клубы.
  • Впервые он возглавил «Локомотив» в 1992 и проработал с командой до 2005 года. Его возвращение состоялось в 2016 году.
  • Вместе с москвичами он выиграл 13 трофеев, в том числе три чемпионских титула.

Источник: Ютюб Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1587157188
Мне непонятно: что, "новая методика" равносильна "успеху"? Сколько мы уже хлебнули с этими "эффективными менеджерами"... А.Фергюсон - был молодой?! Критерий только один: умение, квалификация, успех. По этим параметрам Семину не соответствует ни один тренер Локомотива за последние 20-30 лет.
Ответить
paracetamol
1587157556
Семин: «У Уткина устаревшая методика тупого тролля»
Ответить
DOCTOR PENALTY
1587159756
Вася, ты в очередной раз подтвердил свой диагноз. Тебе пора в палату, где уже находятся Геркус и Кикнадзе.
Ответить
alfrovl
1587165845
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Пару дней назад был протестирован уникальный препарат который защищает организм от COVID-19 и других коронавирусов почти на 100%. Но вот почему власти молчат я не понимаю. Вот сами почитайте ------- https://nnna.ru/covid19
Ответить
vladimir-7
1587187739
Авторитет и уважение людей к тренеру не зависит от методики по которой он работает, а по результатам его работы. Достижения Локо связаны со слаженной работой Семина, игроков и тренерского штаба.
Ответить
Рубинище
1587189139
я согласен. у вообще тренерский штаб оч. слабый. У могем, как немцы. Менять надо всё. чинуш в первую очередь
Ответить
derrik2000
1587189534
Спартак с "новой методикой" Тедеско и не самой лучшей игрой на 8-м месте. Да и то... "на тоненького". Сёмин со своей "устаревшей методикой" - на втором. Да, я, конечно, понимаю, что Локо в еврокубках как ничего не светило, так и не светит. Я не имею в виду сам трофей, а просто... ДОСТОЙНУЮ ИГРУ, но в нашем чемпионате болельщиков команды порадуют.
Ответить
кто там
1587204168
100 грвсс перед матчем и оставшиеся 400 после, так себе методика, наверное)
Ответить
Антибиотик
1587227006
Вася, лишь продажный журналюга, причем он забывает о том, что именно журналюги называют Юрия Павловича легендой. Все нормальные болельщики Локомотива очень уважают Семина и считают его настоящим действующим профессионалом. А Вася, прежде, чем открывать свой помойный рот, пусть для начала попытается поднять своё тело с дивана и оставить джойстик в покое.
Ответить
Mister_Tomsk
1587375218
у уткина совсем в изоляции мозг потек, которого и так мало мальски есть)
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
16
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 15:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+