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    Cadena SER: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле

    УЕФА и Ассоциация европейских клубов определили формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

    По информации Cadena SER, матчи собираются проводить без зрителей на нейтральном поле. При этом исход противостояния будет решаться в одной игре, а не в двух.

    Ожидается, что плей-офф еврокубковых турниров пройдет в августе.

    • Розыгрыши ЛЧ и ЛЕ были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса.
    • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
    • «Челси» – действующий победитель Лиги Европы.

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    13.04.2020 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Ziklop 2 часа назад

      Без зрителей?

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