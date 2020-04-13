Cadena SER: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле

УЕФА и Ассоциация европейских клубов определили формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.
По информации Cadena SER, матчи собираются проводить без зрителей на нейтральном поле. При этом исход противостояния будет решаться в одной игре, а не в двух.
Ожидается, что плей-офф еврокубковых турниров пройдет в августе.
- Розыгрыши ЛЧ и ЛЕ были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса.
- «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «Челси» – действующий победитель Лиги Европы.
Источник: Cadena SER
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