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  • Cadena SER: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле

Cadena SER: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле

13 апреля 2020, 22:55
2

УЕФА и Ассоциация европейских клубов определили формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

По информации Cadena SER, матчи собираются проводить без зрителей на нейтральном поле. При этом исход противостояния будет решаться в одной игре, а не в двух.

Ожидается, что плей-офф еврокубковых турниров пройдет в августе.

  • Розыгрыши ЛЧ и ЛЕ были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса.
  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «Челси» – действующий победитель Лиги Европы.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (2)
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Ziklop
1586811632
Без зрителей?
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Алекс636363
1586837498
идиотизм. они всерьез надеются, что станет лучше? пандемия не позволит в ближайший год начать чемпионаты и доиграть еврокубки. это вам не шутки шутить, тут выжить надо.
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