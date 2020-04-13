Cadena SER: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одного матча на нейтральном поле

УЕФА и Ассоциация европейских клубов определили формат проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

По информации Cadena SER, матчи собираются проводить без зрителей на нейтральном поле. При этом исход противостояния будет решаться в одной игре, а не в двух.

Ожидается, что плей-офф еврокубковых турниров пройдет в августе.