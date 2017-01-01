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    Месси поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отметил работу медиков в условиях пандемии коронавируса.

    «Завершилась всемирная неделя медицинских работников, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за проделанную ими работу. Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.

    Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков», – написал Месси в инстаграме.

    • Все футбольные турниры в Европе, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии, приостановлены из-за пандемии.
    • Во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 856 тысяч человек, почти 115 тысяч заболевших умерли.

    text

    Публикация от text (@leomessi) 12 Апр 2020 в 11:21 PDT

    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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