Месси поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отметил работу медиков в условиях пандемии коронавируса.

«Завершилась всемирная неделя медицинских работников, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за проделанную ими работу. Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.

Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков», – написал Месси в инстаграме.

Все футбольные турниры в Европе, кроме чемпионата и Кубка Белоруссии, приостановлены из-за пандемии.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 856 тысяч человек, почти 115 тысяч заболевших умерли.