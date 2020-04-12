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    Аршавин – Глушакову: «Тебя в сборную взяли, чтобы ты интервью давал»

    Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о приглашении в 2011 году полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в национальную команду.

    «У нас был Игорь Семшов, который всегда оставался и давал интервью, а остальные шли в автобус. И вот мы взяли тебя, чтобы ты интервью давал. Чтобы хоть чем-то занимался. Мое же главное качество — видел всех на поле. Поменьше бегать, главное — руководить», – сказал Аршавин.

    • Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 годы. Он провел 75 игр, забив 17 мячей.
    • Глушаков выступал за сборную с 2011 по 2018 годы, на его счету 57 матчей и пять голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2020 22:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2264

      mutabor0992 4 часа назад

      Ипала жаба гадюку...(кто из них жаба,а кто гадюка пусть сами решат)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2907

      serppion 6 часов назад

      По таланту Андрею можно даже ноги вытирать о глушака.

      2
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      Рейтинг: +2816

      морозз 7 часов назад

      Видел всех на поле и вне поля, бегал пешком и красиво размахивал руками...сказал про ваши проблемы и перестал существовать для многих болел России как футболист! Про таких говорят так...своими руками или ногами просрал свою карьеру!

      2
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      Рейтинг: +2202

      solodealer 7 часов назад

      ...ну, всё...говно попало в вентилятор))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +424

      фанат джигурды 8 часов назад

      Где "ссср 1985", главный защитник чипсоеда?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Соарес 8 часов назад

      У глушака язык что ли в опе,или только и может с женой воевать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      ВежливыйХам 8 часов назад

      а тебя взяли чтобы ты на болел наших клал вспомни шава как там с проблемами вашими

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16119

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Это всё-равно что по яйцам *****.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2106

      alarm 9 часов назад

      ахаха, унизил главрыло спартака!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      k611 > alarm 8 часов назад

      Он тогда за Локомотив играл. Причём здесь Спартак.

      6
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      Рейтинг: +22676

      VVM1964 > k611 6 часов назад

      Не отвечай - с НИМ общаться западло )))

      1
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      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 > k611 4 часа назад

      Аларм это школяр малолетка. Та и вообще здесь лишь бы что нибудь высрать. Ни каких аргументов не приводит потому что ни чего не знает. Так лишь бы насрать о Спартаке.

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      Рейтинг: +2106

      alarm > Hektor 84 3 часа назад

      "ни каких" и "ни чего" пишецца слитно, рыла необразованного кусок)

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