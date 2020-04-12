Аршавин – Глушакову: «Тебя в сборную взяли, чтобы ты интервью давал»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о приглашении в 2011 году полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в национальную команду.

«У нас был Игорь Семшов, который всегда оставался и давал интервью, а остальные шли в автобус. И вот мы взяли тебя, чтобы ты интервью давал. Чтобы хоть чем-то занимался. Мое же главное качество — видел всех на поле. Поменьше бегать, главное — руководить», – сказал Аршавин.