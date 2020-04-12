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  • Аршавин – Глушакову: «Тебя в сборную взяли, чтобы ты интервью давал»

Аршавин – Глушакову: «Тебя в сборную взяли, чтобы ты интервью давал»

12 апреля 2020, 22:25
16

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о приглашении в 2011 году полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в национальную команду.

«У нас был Игорь Семшов, который всегда оставался и давал интервью, а остальные шли в автобус. И вот мы взяли тебя, чтобы ты интервью давал. Чтобы хоть чем-то занимался. Мое же главное качество — видел всех на поле. Поменьше бегать, главное — руководить», – сказал Аршавин.

  • Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 годы. Он провел 75 игр, забив 17 мячей.
  • Глушаков выступал за сборную с 2011 по 2018 годы, на его счету 57 матчей и пять голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Аршавин Андрей Глушаков Денис
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1586721819
Это всё-равно что по яйцам *****.
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ВежливыйХам
1586722023
а тебя взяли чтобы ты на болел наших клал вспомни шава как там с проблемами вашими
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Соарес
1586722803
У глушака язык что ли в опе,или только и может с женой воевать
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фанат джигурды
1586723169
Где "ссср 1985", главный защитник чипсоеда?
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морозз
1586726288
Видел всех на поле и вне поля, бегал пешком и красиво размахивал руками...сказал про ваши проблемы и перестал существовать для многих болел России как футболист! Про таких говорят так...своими руками или ногами просрал свою карьеру!
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serppion
1586728112
По таланту Андрею можно даже ноги вытирать о глушака.
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mutabor0992
1586735249
Ипала жаба гадюку...(кто из них жаба,а кто гадюка пусть сами решат)
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Диктор
1586752283
Как по мне так разборка двух гандо.ов.
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Igreks
1586761290
с 2002 по 2012 годы. Он провел 75 игр, забив 17 мячей.!!!!!!! слабенько то
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vka1970
1586762702
Эти два кадра друг друга стоят.Что один, "это ваши проблемы", что другой "великий банщик".
Ответить
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