Аршавин – Глушакову: «Тебя в сборную взяли, чтобы ты интервью давал»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о приглашении в 2011 году полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в национальную команду.
«У нас был Игорь Семшов, который всегда оставался и давал интервью, а остальные шли в автобус. И вот мы взяли тебя, чтобы ты интервью давал. Чтобы хоть чем-то занимался. Мое же главное качество — видел всех на поле. Поменьше бегать, главное — руководить», – сказал Аршавин.
- Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 годы. Он провел 75 игр, забив 17 мячей.
- Глушаков выступал за сборную с 2011 по 2018 годы, на его счету 57 матчей и пять голов.
Источник: «Матч ТВ»