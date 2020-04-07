Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался против сокращения зарплат футболистов на время пандемии коронавируса.

«Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извиняюсь за такую терминологию. У футболистов «Зенита», если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. У «Спартака»… А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому нужно подразделять. Не нужно под одну гребенку футболистов «Тамбова», «Уфы» и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов», – заявил специалист.