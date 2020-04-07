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  • Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?»

Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?»

7 апреля 2020, 08:38
68

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался против сокращения зарплат футболистов на время пандемии коронавируса.

«Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извиняюсь за такую терминологию. У футболистов «Зенита», если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. У «Спартака»… А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому нужно подразделять. Не нужно под одну гребенку футболистов «Тамбова», «Уфы» и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов», – заявил специалист.

  • Ранее о временном сокращении зарплат объявили «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

Источник: «Правда.ру».
Россия. ФНЛ Химки Юран Сергей
Комментарии (68)
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acor94
1586238040
Стыдно слушать. На 50к можно жить на широкую ногу обливаясь крафтовым пивом и чипсами(если один живёшь). А если с семьей, то просто без пива
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anri1703
1586240575
На 200к я бы полгода прожил если брать платежи еду вполне интернет и тд конечно они привыкли на широкую ногу жить бедным богатых не понять так же и им нас
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Давид59
1586241674
200 тысяч ? Я бы не отказался! В лаборатори "Вектор", которая испытывает вакцину от коронавируса платят по 15 тысяч.
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Garrincha58
1586242475
вот казёл, а как же простые люди дивут на зарплату в пять раз меньше а пенсионеры на 10-11 тыс в месяц! ты козёл и мерзавец
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VVM1964
1586247823
Для чего эта статья , да еще и с таким названием - видимо только для того что бы спровоцировать и разозлить людей , редакторы - козлы , Юран - придурок ((( Рассказывать как живут обычные люди не буду - сами знаете (((
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Nesterenko
1586248974
Обычные люди сейчас рвут пятую точку на работе, чтобы получить 25-55 тыс. рублей, а футболисты сидя дома недовольны 200-ми тыс. рублей?
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порт
1586252394
Юран, ты олень.
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ZENIT***
1586253476
Мля,вот футболёры зажрались!!! А если ты получил зарплату 30 тысяч!? И тоже многим всех кормить надо и т.д и т.п. Это как тебе!?
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Томик
1586260116
Проблематично месяц прожить - это когда закрыли предприятие или организацию, где человек работал и неизвестно когда откроют, деньги не платят или платят копейки(копейки - это не 200 тысяч и даже не 20 - для Серёжи специально пишу расшифровку), сейчас закончится предыдущая зарплата, а доходы в семье были у одного, например. Вот насколько ему хватит, Сергей?? Не все же программисты, журналисты, архитекторы, переводчики...бюджетники, наконец(надо же - повезло в какие-то веки). Есть те, кто руками зарабатывает - так получилось. Каково им? 200 тысяч в месяц - это проблема? Нет, это ты плюнул на спину обычному работяге.
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Hektor 84
1586270219
Вы там окуели уже в футболе. Надо разогнать всех, а вас зажравшихся уродов направить на заводы и на производства ишачить на 15-20 тысяч в месяц. И в случае какой еще пандемии работодатель вас отправил без содержания или вообще заставил писать заявление на увольнение. Чтоб вы поняли как народ за копейки ишачит и еще их же этих самых копеек лишают. А у многих и кредиты, и налоги, и коммуналка, и кушать что то надо. А этот га н дон не знает как на 200000р прожить. Приезжай я тебе платный тренинг проведу. Надо весь ваш футбол делать частным и не финансировать его из бюджета. Тогда и зарплаты ваши поубавятся. А то подзажрались вы сударь!
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