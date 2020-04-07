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    Юран: «Если ты получил 200 тысяч рублей в месяц, на сколько хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги?»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался против сокращения зарплат футболистов на время пандемии коронавируса.

    «Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно. Я извиняюсь за такую терминологию. У футболистов «Зенита», если мы посмотрим, зарплаты какие? Довольно серьезные. У «Спартака»… А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

    Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому нужно подразделять. Не нужно под одну гребенку футболистов «Тамбова», «Уфы» и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов», – заявил специалист.

    • Ранее о временном сокращении зарплат объявили «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

    Источник: «Правда.ру».

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    07.04.2020 08:38
    Комментарии76
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      Рейтинг: +203

      aldo conte 7 часов назад

      Вы деньги зарабатываете или получаете? Если зарабатываете (за счет своей игры) получайте хоть по миллиону. А если получаете из регионального бюджета, то почему вам (футболистам, так называемым "профессионалам") платят в несколько раз больше, чем всем другим бюджетникам? Я вообще считаю ненормальным содержаться клубы за бюджетные деньги. Ни копейки! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ! И не попрошайничайте.

      0
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      Рейтинг: +2180

      nemolod 8 апреля, 10:26

      Просто надо уменьшить расходы,тогда и на 200 тысяч можно жить припеваючи!

      0
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      Рейтинг: +490

      Oldtrafford83 8 апреля, 08:55

      Чучело ты Серёжа, я например в апреле лишусь примерно около 80 т.р. и как то на стенку не лезу,хотя тоже есть семья, жкх и тд, а ты бедолага не знаешь как прожить, Купи Дошика с сосисами)

      2
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      Рейтинг: +2274

      алдан2014 8 апреля, 06:42

      Декабристы пля...Далеки они от народа.На 20т.р. поживи

      4
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      Рейтинг: +2202

      Masteralex 8 апреля, 01:12

      в Тамбове на 200 тысяч можно очень даже неплохо прожить, без мажорства если, а вот в Москве уже может и не будет хватать, если реально на всю семью это единственный доход

      0
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      Рейтинг: +241

      GreyDM 7 апреля, 22:49

      этоне Юран, это юБлан какой-то, на букву "е"

      0
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 7 апреля, 20:58

      Он просто оторвался от реальности. Надо все таки немного знать чем живет страна и ее народ, источник благосостояния государства.

      6
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      Рейтинг: +77

      Ляба 7 апреля, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если перевести на евро, то получается 2.500...и что тут все налетели? Это что большие деньги? Если вам нравиться работать за 3 копейки, работайте и не бурчите...пока есть люди которые будут работать за мелочь, зарплаты не вырастут

      -6
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      Рейтинг: +1670

      Евгений Агеев > Ляба 7 апреля, 19:42

      Дело не в том кто за сколько готов работать, а в том, что он говорит о невозможности прожить за такие деньги...Он кому это рассказывает?
      3/4 страны получают меньше и как то живут.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3799

      sochi-2013 > Ляба 7 апреля, 20:30

      Человек с таким ником, не станет работать меньше чем за десятку !

      1
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      Рейтинг: +2217

      mutabor0992 > 8 апреля, 03:31

      Во олень!!!А что за карьеру футболиста получил, уже все пропил???

      0
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      Рейтинг: +2217

      mutabor0992 > sochi-2013 8 апреля, 03:33

      Сорри!Перепутал.То йУрану написал.

      0
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      Рейтинг: +139

      Непутриот 7 апреля, 18:28

      Еще раз убеждаемся, что никому ненужное дерьмо получает такие бабки, что нормальным нужным работягам типа врачей и не снилось!

      6
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      Рейтинг: +1670

      Евгений Агеев 7 апреля, 18:06

      Чет он прогнал конечно...ну не поедят омаров и креветок тигровых некоторое время. ТЦ и салоны красоты и так закрыты. Переживут как то бедные на свои 200 т.р. в месяц...

      3
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