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    Широков: «Ткаченко манипулирует Уткиным, может вбросить информацию. А Дзюбе что-то не понравилось, он высказался»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал конфликт форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.

    – Артем, может, высказал свое мнение чуть жестковато, но и Васе нужно продвигать свой канал. Сейчас на какой-то серьезной теме не заработать, приходится на каком-то хайпе, притом не на очень хорошем, выезжать. Серьезная аналитика современному обществу, по большому счету, не нужна, особенно спортивная. Поэтому если не будешь нести какую-то ахинею или, грубо говоря, обсирать, то никто твой канал и смотреть не будет.

    Васе нужно себя как-то продвигать, он нигде на больших каналах не работает, а ютуб-канал должен как-то выживать. Вот он постоянно кого-то и задевает. Это его стиль общения. Возможно, Артему что-то не понравилось, он в ответ высказал свою позицию. А то, что Вася общается с Германом, это думаю, все знают. И Герман достаточно ловко манипулирует им. Это нормальная ситуация. Это надо понимать и знать.

    – А как происходит манипуляция?

    – Ну, Герман может что-то где-то вбросить, зная, что Вася зацепится за эти новости. Ему же надо контент выпускать. Вот он и говорит, что где-то слышал. Типа, не мое мнение, а ходят слухи. Поэтому не докопаешься.

    – Но Артем Дзюба как человек вам приятен?

    – Да, мне он просто приятен. Хороший, добрый, веселый парень, – сказал Широков.

    Ткаченко: «Дзюба назвал меня лицемером? Он принес нам всем радость на ЧМ-2018, пусть теперь несет всякую чушь»

    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2020 16:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 6 апреля 2020, 21:48

      Вася некчемный Биляш

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 18:57

      А кто Широковым манипулирует?

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 6 апреля 2020, 18:24

      Что ж... Четко, честно, исчерпывающе... Типа ничего личного, только бизнес. - с точки зрения Уткина.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 апреля 2020, 17:40

      еще одна обиженка проснулась

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 6 апреля 2020, 16:22

      угу, манипулировать Васей..

      тогда тобой манипулирует Артем, во что больше поверю

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > elessar arnor 6 апреля 2020, 18:25

      Да, нормальная манипуляция журналистом. Они именно для этого и существуют.

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