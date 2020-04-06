Широков: «Ткаченко манипулирует Уткиным, может вбросить информацию. А Дзюбе что-то не понравилось, он высказался»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал конфликт форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.

– Артем, может, высказал свое мнение чуть жестковато, но и Васе нужно продвигать свой канал. Сейчас на какой-то серьезной теме не заработать, приходится на каком-то хайпе, притом не на очень хорошем, выезжать. Серьезная аналитика современному обществу, по большому счету, не нужна, особенно спортивная. Поэтому если не будешь нести какую-то ахинею или, грубо говоря, обсирать, то никто твой канал и смотреть не будет.

Васе нужно себя как-то продвигать, он нигде на больших каналах не работает, а ютуб-канал должен как-то выживать. Вот он постоянно кого-то и задевает. Это его стиль общения. Возможно, Артему что-то не понравилось, он в ответ высказал свою позицию. А то, что Вася общается с Германом, это думаю, все знают. И Герман достаточно ловко манипулирует им. Это нормальная ситуация. Это надо понимать и знать.

– А как происходит манипуляция?

– Ну, Герман может что-то где-то вбросить, зная, что Вася зацепится за эти новости. Ему же надо контент выпускать. Вот он и говорит, что где-то слышал. Типа, не мое мнение, а ходят слухи. Поэтому не докопаешься.

– Но Артем Дзюба как человек вам приятен?

– Да, мне он просто приятен. Хороший, добрый, веселый парень, – сказал Широков.

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