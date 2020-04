Холанд: «Мане сейчас лучший африканский игрок»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд выделил лучшего африканского футболиста на текущий момент. По мнению норвежца, он играет в АПЛ.

«Хороших африканских игроков много, но лучший сейчас, думаю, Садио Мане», – сказал Холанд в прямом эфире.

Erling Haaland names Sadio Mane as the best current African player(via erling.haaland/Instagram) pic.twitter.com/S749yYQvqH