«Надеемся, инициатива станет примером». Санкт-петербургская больница поблагодарила «Зенит» за помощь

Городская больница Святого Великомученика Георгия отблагодарила «Зенит» за предоставленную помощь. Текст официальной бумаги доступен ниже.
Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов. Учреждение лечит пациентов с коронавирусом.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
- Сезон приостановлен до лета.
- По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова