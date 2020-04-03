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    «Надеемся, инициатива станет примером». Санкт-петербургская больница поблагодарила «Зенит» за помощь

    Городская больница Святого Великомученика Георгия отблагодарила «Зенит» за предоставленную помощь. Текст официальной бумаги доступен ниже.

    Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов. Учреждение лечит пациентов с коронавирусом.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
    • Сезон приостановлен до лета.
    • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    03.04.2020 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19177

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Сейчас начнётся вакханалия спартаковского острословия и разоблачений в стиле василисы уткиной .

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