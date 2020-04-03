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  • «Надеемся, инициатива станет примером». Санкт-петербургская больница поблагодарила «Зенит» за помощь

«Надеемся, инициатива станет примером». Санкт-петербургская больница поблагодарила «Зенит» за помощь

3 апреля 2020, 22:53
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Городская больница Святого Великомученика Георгия отблагодарила «Зенит» за предоставленную помощь. Текст официальной бумаги доступен ниже.

Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов. Учреждение лечит пациентов с коронавирусом.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
  • Сезон приостановлен до лета.
  • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит
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