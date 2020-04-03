«Надеемся, инициатива станет примером». Санкт-петербургская больница поблагодарила «Зенит» за помощь

Городская больница Святого Великомученика Георгия отблагодарила «Зенит» за предоставленную помощь. Текст официальной бумаги доступен ниже.

Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов. Учреждение лечит пациентов с коронавирусом.