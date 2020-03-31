Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу

«Зенит» решил принять участие в социальном проекте «Вместе победим!», направленном на борьбу с распространением коронавируса.

Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

В качестве безвозмездной помощи медицинское учреждение получит мониторы, фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.