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  • Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу

Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу

31 марта 2020, 00:16
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«Зенит» решил принять участие в социальном проекте «Вместе победим!», направленном на борьбу с распространением коронавируса.

Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

В качестве безвозмездной помощи медицинское учреждение получит мониторы, фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
  • В России коронавирусом уже заразились 1836 человек, девять из них умерли.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (1)
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BarStep
1585637663
Респект парням! Молодцы, уважаю!
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