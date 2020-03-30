Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу

    «Зенит» решил принять участие в социальном проекте «Вместе победим!», направленном на борьбу с распространением коронавируса.

    Сообщается, что футболисты, члены тренерского штаба и руководство петербургского клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

    В качестве безвозмездной помощи медицинское учреждение получит мониторы, фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
    • В России коронавирусом уже заразились 1836 человек, девять из них умерли.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3432

      BarStep 3 часа назад

      Респект парням! Молодцы, уважаю!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      Достойный поступок чемпионов. Гыгыгы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -164

      Аден 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и все одно стыдно за бЗенит, за этих вонючек.

      -4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru