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    Умер экс-защитник «Реала» Бенито. Ему было 73 года

    Ушел из жизни бывший защитник «Реала» и сборной Испании Грегорио Бенито.

    73-летний спортсмен скончался из-за болезни, с которой он боролся более 10 лет.

    Мадридский клуб выразил соболезнования родным и близким Бенито.

    • Футболист всю карьеру провел в «Реале», отыграв за столичную команду 420 матчей за 13 сезонов.
    • В составе мадридцев он шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Кубок страны.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    02.04.2020 19:19
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