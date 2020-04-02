Умер экс-защитник «Реала» Бенито. Ему было 73 года

Ушел из жизни бывший защитник «Реала» и сборной Испании Грегорио Бенито.
73-летний спортсмен скончался из-за болезни, с которой он боролся более 10 лет.
Мадридский клуб выразил соболезнования родным и близким Бенито.
- Футболист всю карьеру провел в «Реале», отыграв за столичную команду 420 матчей за 13 сезонов.
- В составе мадридцев он шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Кубок страны.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Реала»