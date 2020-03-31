Европейские чемпионаты могут возобновиться в мае, июне или сентябре

УЕФА рассматривает три варианта возобновления сезона – середина мая, июнь и сентябрь.

По информации AS, из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе самым маловероятным вариантом чиновникам УЕФА видится возобновление чемпионатов в мае. Сентябрь неудобен ввиду необходимости перестройки чемпионатов в следующем сезоне, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, внутренних кубках и сменой форматов европейских турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что июнь – самый оптимальный месяц для возобновления сезона, даже если игры будут проходить без зрителей.

Поскольку Италия и Испания были атакованы коронавирусом раньше других в Европе, сезон там может быть возобновлен еще до наступления июня. Гораздо сложнее обстоит ситуация во Франции, Германии и Англии.