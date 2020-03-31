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    Европейские чемпионаты могут возобновиться в мае, июне или сентябре

    УЕФА рассматривает три варианта возобновления сезона – середина мая, июнь и сентябрь.

    По информации AS, из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе самым маловероятным вариантом чиновникам УЕФА видится возобновление чемпионатов в мае. Сентябрь неудобен ввиду необходимости перестройки чемпионатов в следующем сезоне, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, внутренних кубках и сменой форматов европейских турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что июнь – самый оптимальный месяц для возобновления сезона, даже если игры будут проходить без зрителей.

    Поскольку Италия и Испания были атакованы коронавирусом раньше других в Европе, сезон там может быть возобновлен еще до наступления июня. Гораздо сложнее обстоит ситуация во Франции, Германии и Англии.

    • Европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, продолжающей внутренние соревнования, остается Белоруссия.
    • Количество заразившихся COVID-19 в мире – 788 041 человек, 37 877 из них умерли.

    Источник: AS

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    31.03.2020 15:08
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1776

      neveldomha 16 часов назад

      Уточните год, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +160

      Ziklop 16 часов назад

      А может и футбол уже не нужен будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      zarsm 17 часов назад

      Или октябре или ноябре или декабре. Оч полезная новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5057

      Литейный4 17 часов назад

      Скорее бы проводить свиней в Пердив. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +300

      guron88 20 часов назад

      На самом деле - никто не знает. Всё от распространения вируса, зависит...

      0
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      Рейтинг: +160

      Ziklop > guron88 16 часов назад

      Всё зависит от того кто этим управляет. Вирус это повод для эксперимента.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Все_тот_же_Юве 21 час назад

      если к июню не начать, то лучше не выдумывать херни и отменить недоигранные сезоны или распределить уже как то титулы и места. нет смысла ломать еще и след.сезон из за этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +62

      ПалкоВводецъ 21 час назад

      Раньше начнем, раньше свиньи упадут в ФНЛ.

      5
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      Рейтинг: +14019

      bset 21 час назад

      Либо в июле, августе или октябре

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10084

      KLIM777 > bset 21 час назад

      Либо в ноябре, либо в декабре, либо в январе

      3
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      Рейтинг: +9529

      DeStar > KLIM777 21 час назад

      либо возобновят либо аннулируют либо доиграют когда-нибудь отдельно, лет через 5. соберут из других клубов игроков в команды с которых уже ушли,туда же и тренеров и вперед)

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      Рейтинг: +10084

      KLIM777 > DeStar 21 час назад

      либо на соньке доиграют)

      аннулировать было бы не верно. тот же ливерпуль он по сути чемпион, а тут бах и просто забрали золотые медали.

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