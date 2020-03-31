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Европейские чемпионаты могут возобновиться в мае, июне или сентябре

31 марта 2020, 15:08
7

УЕФА рассматривает три варианта возобновления сезона – середина мая, июнь и сентябрь.

По информации AS, из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе самым маловероятным вариантом чиновникам УЕФА видится возобновление чемпионатов в мае. Сентябрь неудобен ввиду необходимости перестройки чемпионатов в следующем сезоне, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, внутренних кубках и сменой форматов европейских турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что июнь – самый оптимальный месяц для возобновления сезона, даже если игры будут проходить без зрителей.

Поскольку Италия и Испания были атакованы коронавирусом раньше других в Европе, сезон там может быть возобновлен еще до наступления июня. Гораздо сложнее обстоит ситуация во Франции, Германии и Англии.

  • Европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной страной в Европе, продолжающей внутренние соревнования, остается Белоруссия.
  • Количество заразившихся COVID-19 в мире – 788 041 человек, 37 877 из них умерли.

Источник: AS
Комментарии (7)
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bset
1585657557
Либо в июле, августе или октябре
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guron88
1585662640
На самом деле - никто не знает. Всё от распространения вируса, зависит...
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zarsm
1585672504
Или октябре или ноябре или декабре. Оч полезная новость
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Ziklop
1585675259
А может и футбол уже не нужен будет.
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neveldomha
1585677888
Уточните год, пожалуйста.
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