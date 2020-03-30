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    Marca: сезон Ла Лиги не будут доигрывать, если матчи не возобновятся до 27 июня

    Клубы Ла Лиги во время видеоконференции пришли к консенсусу касательно сроков возобновления сезона.

    По информации Marca, стороны согласились с тем, что розыгрыш чемпионата необходимо отменить или досрочно завершить, если проведение матчей не начнется до 27 июня.

    При этом игры, скорее всего, будут проходить без зрителей вне зависимости от даты, когда возобновится чемпионат.

    • В Примере осталось провести 11 туров.
    • Лидирует в чемпионате «Барселона», но «Реал» отстает всего на два очка.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL 9 часов назад

      результаты всех чемпионатов надо завершить без победителя
      кроме тех где победитель уже ясен по очкам

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