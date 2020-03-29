Широков: «Зенит» купил игру с «Баварией»? Бред сумасшедшего!»

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что матч петербургской команды с «Баварией» в 2008 году имел договорной характер.

Первая встреча клубов в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. Ответная игра в России закончилась разгромной победой «Зенита» (4:0).

Петербуржцы вышли в финал Кубка УЕФА, где обыграли со счетом 2:0 «Рейнджерс».

Аршавин: Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что «Зенит» купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?

Широков: До Оливера Кана еще дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать?

Аршавин: Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал.

Широков: На самом деле, это бред сумасшедшего!

Аршавин: Мне тоже это смешно.

Широков: Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали. И сколько для этого нужно было бы.