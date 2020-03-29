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  • Широков: «Зенит» купил игру с «Баварией»? Бред сумасшедшего!»

Широков: «Зенит» купил игру с «Баварией»? Бред сумасшедшего!»

29 марта 2020, 20:14
5

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что матч петербургской команды с «Баварией» в 2008 году имел договорной характер.

  • Первая встреча клубов в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. Ответная игра в России закончилась разгромной победой «Зенита» (4:0).
  • Петербуржцы вышли в финал Кубка УЕФА, где обыграли со счетом 2:0 «Рейнджерс».

Аршавин: Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что «Зенит» купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?

Широков: До Оливера Кана еще дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать?

Аршавин: Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал.

Широков: На самом деле, это бред сумасшедшего!

Аршавин: Мне тоже это смешно.

Широков: Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали. И сколько для этого нужно было бы.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Бавария Аршавин Андрей Широков Роман
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1585510157
Не думаю, что Народное достояние сумасшедшее, хотя бабло там и вправду сумасшедшее.
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Spartak Piter
1585520694
Так всем это было понятно и тогда
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ААМ
1585551065
Пора уже сменить тему.
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Igreks
1585564965
бл.... , не пиз...иииииите, купили полюбэээ)))
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