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    Широков: «Зенит» купил игру с «Баварией»? Бред сумасшедшего!»

    Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что матч петербургской команды с «Баварией» в 2008 году имел договорной характер.

    • Первая встреча клубов в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. Ответная игра в России закончилась разгромной победой «Зенита» (4:0).
    • Петербуржцы вышли в финал Кубка УЕФА, где обыграли со счетом 2:0 «Рейнджерс».

    Аршавин: Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что «Зенит» купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?

    Широков: До Оливера Кана еще дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать?

    Аршавин: Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал.

    Широков: На самом деле, это бред сумасшедшего!

    Аршавин: Мне тоже это смешно.

    Широков: Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали. И сколько для этого нужно было бы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.03.2020 20:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: -203

      Igreks 23 часа назад

      бл.... , не пиз...иииииите, купили полюбэээ)))

      0
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      Рейтинг: +544

      Сергей Каспийский 23 часа назад

      Я больше поверю в договорняк между Баварией и Манчестером в 1999. Когда немцы умудрились в добавленное время пропустить ДВА мяча. Так что Бавария чудила не только с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 30 марта, 12:08

      Бавария - не продается!!!

      0
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      Рейтинг: +1237

      ААМ 30 марта, 09:51

      Пора уже сменить тему.

      0
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      Рейтинг: +644

      Spartak Piter 30 марта, 01:24

      Так всем это было понятно и тогда

      0
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      Рейтинг: +19051

      пьяныйхоровод > Spartak Piter 30 марта, 08:52

      Ожидаемый комент от адепта секты "гаспромфсёкупиииииииииил" .

      4
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      ...
      Рейтинг: +630

      Valeron2790 > Spartak Piter 30 марта, 12:49

      Понятно то, что никогда не устанут повторять) а ещё понятно, что копа дель соль бесценна)

      2
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:29

      Не думаю, что Народное достояние сумасшедшее, хотя бабло там и вправду сумасшедшее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19051

      пьяныйхоровод 29 марта, 21:55

      Почему бред сумасшедшего ? Для некоторых подобные высказывания в порядке вещей , для них это так же естественно как и то что Земля плоская .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +159

      Ник Уволен 29 марта, 21:43

      Такой бред может впечататься только в отмороженную напрочь голову хряка.

      5
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > Ник Уволен 29 марта, 23:47

      Конечно бред , мы то с тобой знаем , что наш Зенит работает в этом направлении только в играх чемпионата . Гыгы . ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН . Гыгы.

      -1
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 21:24

      Так что...? Не купил? А что тогда - взаймы взял??)))

      3
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