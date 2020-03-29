Зе Луиш в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

Был в Спартаке мужиком. Ушел в толерантный запад, стал лгбт-поклонником. Синит кстати туда же стремится. Мамана первооткрыватель .
Нападающий «Порту» Зе Луиш принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Алесей.
Ранее девушка из России опубликовала фото с домашнего карантина с Зе Луишем с подписью: «Дай бог не убить друг друга».
- В этом челлендже ранее принял участие футболист «Зенита» Эмануль Маммана.
- Зе Луиш до прошлого лета выступал за «Спартак».
- В России игрок становился чемпионом.
Зе Луиш развлекается с Алесей pic.twitter.com/l0NByWOLJJ— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 29, 2020