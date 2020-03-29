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    Зе Луиш в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

    Нападающий «Порту» Зе Луиш принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Алесей.

    Ранее девушка из России опубликовала фото с домашнего карантина с Зе Луишем с подписью: «Дай бог не убить друг друга».

    Источник: твиттер Алексея Лазуткина

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    29.03.2020 11:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +170

      valkam72 29 марта, 18:17

      Был в Спартаке мужиком. Ушел в толерантный запад, стал лгбт-поклонником. Синит кстати туда же стремится. Мамана первооткрыватель .

      0
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      Рейтинг: +1609

      neim 29 марта, 15:09

      А зачем он переоделся ? 🙄🙄🙄

      0
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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 14:53

      позор лгбт-спартаку!

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      Рейтинг: +170

      valkam72 > alarm 29 марта, 18:15

      маману вспомни. Позор зиниту

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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 14:53

      все тарасовские зулусы такие после банных процедур с глушаковым

      1
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      Рейтинг: +4459

      Viper for CSKA 29 марта, 12:40

      Обожаю интернет-челленджи. Они сразу демонстрируют уровень интеллекта граждан вокруг. Кто-то ручки дверные и унитазы в общественных местах лижет, кто-то в женщин переодевается. Красота. Естественный отбор в действии.

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      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 12:36

      Фу, какая гадость. Такие выходки только синитовцам (мамане и др.) позволительны.

      1
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 12:15

      Стоило побывать в срамтаке и сразу подхватил болезнь меньшИнств. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +7101

      mihail200606 29 марта, 12:13

      Не наш челлендж.. Проходите мимо...

      0
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      Рейтинг: +3200

      RotBerg 29 марта, 11:55

      Прошлое в ЛГБТ клубе дает о себе нать)

      6
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