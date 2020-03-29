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Зе Луиш в рамках интернет-челленджа переоделся в женщину

29 марта 2020, 11:37
6

Нападающий «Порту» Зе Луиш принял участие в интернет-челлендже, в рамках которого нужно показать себя в женском образе. Футболист записал видео со своей женой Алесей.

Ранее девушка из России опубликовала фото с домашнего карантина с Зе Луишем с подписью: «Дай бог не убить друг друга».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Алексея Лазуткина
Португалия. Примейра Порту Зе Луиш
Комментарии (6)
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RotBerg
1585472121
Прошлое в ЛГБТ клубе дает о себе нать)
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mihail200606
1585473195
Не наш челлендж.. Проходите мимо...
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New Life
1585474608
Фу, какая гадость. Такие выходки только синитовцам (мамане и др.) позволительны.
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Viper for CSKA
1585474821
Обожаю интернет-челленджи. Они сразу демонстрируют уровень интеллекта граждан вокруг. Кто-то ручки дверные и унитазы в общественных местах лижет, кто-то в женщин переодевается. Красота. Естественный отбор в действии.
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valkam72
1585495057
Был в Спартаке мужиком. Ушел в толерантный запад, стал лгбт-поклонником. Синит кстати туда же стремится. Мамана первооткрыватель .
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