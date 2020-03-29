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    Стерлинг: «Надеюсь, вскоре встретимся на стадионе, но пока будьте дома»

    Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг призвал болельщиков быть дома в связи с пандемией коронавируса. Это поможет сократить контакты между людьми и не даст инфекции распространяться.

    «Обязательно будьте дома. Врачи делают фантастическую работу, своим правильным поведением мы можем им помочь. Надеюсь, вскоре увидимся на стадионе, но пока будьте дома», – сказал игрок.

    • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
    • АПЛ, как и другие чемпионаты, приостановлена.
    • Из-за пандемии УЕФА пришлось перенести Евро.

    text

    Публикация от text (@sterling7) 28 Мар 2020 в 7:59 PDT

    Источник: инстаграм Рахима Стерлинга

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    29.03.2020 08:59
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