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  • Стерлинг: «Надеюсь, вскоре встретимся на стадионе, но пока будьте дома»

Стерлинг: «Надеюсь, вскоре встретимся на стадионе, но пока будьте дома»

29 марта 2020, 08:59

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг призвал болельщиков быть дома в связи с пандемией коронавируса. Это поможет сократить контакты между людьми и не даст инфекции распространяться.

«Обязательно будьте дома. Врачи делают фантастическую работу, своим правильным поведением мы можем им помочь. Надеюсь, вскоре увидимся на стадионе, но пока будьте дома», – сказал игрок.

  • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
  • АПЛ, как и другие чемпионаты, приостановлена.
  • Из-за пандемии УЕФА пришлось перенести Евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Рахима Стерлинга
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Стерлинг Рахим
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