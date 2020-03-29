Стерлинг: «Надеюсь, вскоре встретимся на стадионе, но пока будьте дома»

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг призвал болельщиков быть дома в связи с пандемией коронавируса. Это поможет сократить контакты между людьми и не даст инфекции распространяться.

«Обязательно будьте дома. Врачи делают фантастическую работу, своим правильным поведением мы можем им помочь. Надеюсь, вскоре увидимся на стадионе, но пока будьте дома», – сказал игрок.

По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.

АПЛ, как и другие чемпионаты, приостановлена.

Из-за пандемии УЕФА пришлось перенести Евро.