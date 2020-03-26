Стадион «Сантьяго Бернабеу» будет использован как склад для хранения медикаментов

Домашняя арена мадридского «Реала» будет задействована в качестве склада для хранения медикаментов и медицинских материалов, которые позже распределят по лечебным учреждениям Испании.

На стадионе будут храниться стратегические продукты медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, пожертвованные больницам юридическими лицами и компаниями. Также будут приниматься финансовые и материальные пожертвования. За распределение будет отвечать Министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что бразильский стадион «Маракана» будет преобразован в полевой госпиталь.