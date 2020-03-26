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    Стадион «Сантьяго Бернабеу» будет использован как склад для хранения медикаментов

    Домашняя арена мадридского «Реала» будет задействована в качестве склада для хранения медикаментов и медицинских материалов, которые позже распределят по лечебным учреждениям Испании.

    На стадионе будут храниться стратегические продукты медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, пожертвованные больницам юридическими лицами и компаниями. Также будут приниматься финансовые и материальные пожертвования. За распределение будет отвечать Министерство здравоохранения страны.

    Ранее сообщалось, что бразильский стадион «Маракана» будет преобразован в полевой госпиталь.

    • Правительство Испании ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Число заболевших превысило 40 тысяч человек.
    • Чемпионат Испании приостановлен как минимум до апреля.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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