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  • Стадион «Сантьяго Бернабеу» будет использован как склад для хранения медикаментов

Стадион «Сантьяго Бернабеу» будет использован как склад для хранения медикаментов

26 марта 2020, 17:15
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Домашняя арена мадридского «Реала» будет задействована в качестве склада для хранения медикаментов и медицинских материалов, которые позже распределят по лечебным учреждениям Испании.

На стадионе будут храниться стратегические продукты медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, пожертвованные больницам юридическими лицами и компаниями. Также будут приниматься финансовые и материальные пожертвования. За распределение будет отвечать Министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что бразильский стадион «Маракана» будет преобразован в полевой госпиталь.

  • Правительство Испании ввело в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Число заболевших превысило 40 тысяч человек.
  • Чемпионат Испании приостановлен как минимум до апреля.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал
Комментарии (1)
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Тони Монтана Б
1585232433
В Испании больше негде их хранить?)
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