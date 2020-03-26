Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Bild: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити» в обмен на Сане

Bild: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити» в обмен на Сане

26 марта 2020, 06:24

Обмен защитника «Баварии» Давида Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане не состоится.

По информации Bild, сделку заблокировал австрийский фулбек и его агент Пини Захави.

Сообщается, что Алаба не собирается уезжать в Англию, предпочитая в случае ухода из «Баварии» перейти в «Реал» или «Барселону».

  • Игрок в этом сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 28 матчах за мюнхенскую команду.
  • Контракт Алабы с «Баварией» истекает в 2021 году.
  • Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Алаба Давид Сане Лерой
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+