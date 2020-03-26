Bild: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити» в обмен на Сане

Обмен защитника «Баварии» Давида Алабы на вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане не состоится.
По информации Bild, сделку заблокировал австрийский фулбек и его агент Пини Захави.
Сообщается, что Алаба не собирается уезжать в Англию, предпочитая в случае ухода из «Баварии» перейти в «Реал» или «Барселону».
- Игрок в этом сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 28 матчах за мюнхенскую команду.
- Контракт Алабы с «Баварией» истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.
Источник: Bild