Перес: «При Сансе «Реал» приобрел величие на европейской арене. Его наследие стало незабываемым»

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника Лоренсо Санса. Он умер из-за коронавируса.

«Мои соболезнования семье Санса. Шлю им мою любовь и поддержку. «Реал» на их стороне.

Санс стал жертвой современной трагедии, когда в последние мгновения его жизни с ним не было близких. Такого мы не могли представить в самых страшных кошмарах.

Санс принес «Реалу» долгожданный кубок европейских чемпионов – впервые за 32 года. Мы всегда будем помнить его. Клуб за пять лет правления Санса вновь приобрел величие на европейской арене. Это наследие стало незабываемым», – считает Перес.