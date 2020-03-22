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    Перес: «При Сансе «Реал» приобрел величие на европейской арене. Его наследие стало незабываемым»

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил соболезнования в связи со смертью своего предшественника Лоренсо Санса. Он умер из-за коронавируса.

    «Мои соболезнования семье Санса. Шлю им мою любовь и поддержку. «Реал» на их стороне.

    Санс стал жертвой современной трагедии, когда в последние мгновения его жизни с ним не было близких. Такого мы не могли представить в самых страшных кошмарах.

    Санс принес «Реалу» долгожданный кубок европейских чемпионов – впервые за 32 года. Мы всегда будем помнить его. Клуб за пять лет правления Санса вновь приобрел величие на европейской арене. Это наследие стало незабываемым», – считает Перес.

    • Санс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год.
    • При нем команда брала Примеру.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 12000 человек.

    Источник: официальный сайт «Реала»

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