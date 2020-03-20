Уткин: «Люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Это все равно что пить в одно лицо»

Блогер и комментатор Василий Уткин рассказал, почему люди предпочитают просмотр футбола не с интершумом, а с комментарием.

«Практически всегда в горячей дискуссии о том, кто сделал хорошо, а кто плохо, обязательно найдутся люди, которые скажут: «Вообще давно пора – я хочу слышать стадион во время матчей. Пусть будет интершум». Абсолютно везде и всегда, когда некая компания пробует включить эту опцию как услугу, появляется некий интерес к ней – скажем, до 10% смотрящих. А потом он резко падает и становится на уровне 1% или чуть выше-ниже.

Никто этой услугой на самом деле не пользуется. А почему это происходит? При том, что, как уже было сказано, комментатор в условиях развитого ТВ – это атавизм. Потому что сначала нужно было объяснять, что происходит – сначала было радио без картинки. Потом плохое телевидение. Потом все лучше, лучше, лучше. И сейчас ТВ представляет собой самодостаточную картинку, в которой можно разобраться. Это просто традиция.

Чем она обусловлена? Почему люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Потому что это все равно что пить в одно лицо. На футболе обязательно нужна компания. Вы идете на футбол на стадион не для того, чтобы слушать интершум, а потому что вы там все вместе, там компания, даже если вы пришли на матч один. Вы смотрите футбол в пабе, в кабаке, в гостях – тоже смотрите не один. И когда дома остаетесь в одиночестве, вам все равно нужен собеседник. Это диалог посредством монолога – то, что делает комментатор», – заявил Уткин.