Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Это все равно что пить в одно лицо»

Уткин: «Люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Это все равно что пить в одно лицо»

20 марта 2020, 06:19
7

Блогер и комментатор Василий Уткин рассказал, почему люди предпочитают просмотр футбола не с интершумом, а с комментарием.

«Практически всегда в горячей дискуссии о том, кто сделал хорошо, а кто плохо, обязательно найдутся люди, которые скажут: «Вообще давно пора – я хочу слышать стадион во время матчей. Пусть будет интершум». Абсолютно везде и всегда, когда некая компания пробует включить эту опцию как услугу, появляется некий интерес к ней – скажем, до 10% смотрящих. А потом он резко падает и становится на уровне 1% или чуть выше-ниже.

Никто этой услугой на самом деле не пользуется. А почему это происходит? При том, что, как уже было сказано, комментатор в условиях развитого ТВ – это атавизм. Потому что сначала нужно было объяснять, что происходит – сначала было радио без картинки. Потом плохое телевидение. Потом все лучше, лучше, лучше. И сейчас ТВ представляет собой самодостаточную картинку, в которой можно разобраться. Это просто традиция.

Чем она обусловлена? Почему люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Потому что это все равно что пить в одно лицо. На футболе обязательно нужна компания. Вы идете на футбол на стадион не для того, чтобы слушать интершум, а потому что вы там все вместе, там компания, даже если вы пришли на матч один. Вы смотрите футбол в пабе, в кабаке, в гостях – тоже смотрите не один. И когда дома остаетесь в одиночестве, вам все равно нужен собеседник. Это диалог посредством монолога – то, что делает комментатор», – заявил Уткин.

Источник: Sports.ru
Уткин Василий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AleSan4es
1584675528
Хз, и да и нет, например когда смотрю матчи ЦСКА, смотрю через букмеров, там нет комментаторов, и как будто на стадионе нахожусь... во всех других комментаторы нужны)
Ответить
Danish Dynamite
1584679489
От человека всё зависит. Я, например, терпеть не могу смотреть в компаниях: там тупо поржать и поорать - и всё. Кто-то созерцать любит. Мне второе всегда больше нравилось. И, кстати, нет ничего ужасного пить в одно лицо (конечно, если в разумных пределах).
Ответить
кто там
1584689792
Эх Вася Вася, уж лучше, как ты сказал *пить в одно лицо* чем слушать на матч тв как стонут и кончают в прямом эфире доды болеющие за спам, причём в прямом смысле, в прямом эфире топят за федун-проект(ну либо за другую определённую команду, но на матч тв бОльшинство за спартак). Это как минимум не красиво.
Ответить
alex1951
1584696989
Блогер Уткин.Шум создаете вы. Если нет футбола,то о каком шуме вы талдычите. Может у вас ,.белочка,. - как раз от питья в одну харю?)))
Ответить
portero
1584697259
Вася знает что в одну харю пить трудно, харя быстро расплывается.
Ответить
zigbert
1584731084
Да уж лучше слушать интершум чем визг Черданцева.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+