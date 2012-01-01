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    Уткин: «Люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Это все равно что пить в одно лицо»

    Блогер и комментатор Василий Уткин рассказал, почему люди предпочитают просмотр футбола не с интершумом, а с комментарием.

    «Практически всегда в горячей дискуссии о том, кто сделал хорошо, а кто плохо, обязательно найдутся люди, которые скажут: «Вообще давно пора – я хочу слышать стадион во время матчей. Пусть будет интершум». Абсолютно везде и всегда, когда некая компания пробует включить эту опцию как услугу, появляется некий интерес к ней – скажем, до 10% смотрящих. А потом он резко падает и становится на уровне 1% или чуть выше-ниже.

    Никто этой услугой на самом деле не пользуется. А почему это происходит? При том, что, как уже было сказано, комментатор в условиях развитого ТВ – это атавизм. Потому что сначала нужно было объяснять, что происходит – сначала было радио без картинки. Потом плохое телевидение. Потом все лучше, лучше, лучше. И сейчас ТВ представляет собой самодостаточную картинку, в которой можно разобраться. Это просто традиция.

    Чем она обусловлена? Почему люди не хотят смотреть футбол с интершумом? Потому что это все равно что пить в одно лицо. На футболе обязательно нужна компания. Вы идете на футбол на стадион не для того, чтобы слушать интершум, а потому что вы там все вместе, там компания, даже если вы пришли на матч один. Вы смотрите футбол в пабе, в кабаке, в гостях – тоже смотрите не один. И когда дома остаетесь в одиночестве, вам все равно нужен собеседник. Это диалог посредством монолога – то, что делает комментатор», – заявил Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 06:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3704

      Литейный4 1 час назад

      На закрывашке давно уже интершум. Ещё до пандемии перестали ходить на мазутный проект. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1880

      Danish Dynamite 2 часа назад

      От человека всё зависит. Я, например, терпеть не могу смотреть в компаниях: там тупо поржать и поорать - и всё. Кто-то созерцать любит. Мне второе всегда больше нравилось. И, кстати, нет ничего ужасного пить в одно лицо (конечно, если в разумных пределах).

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      Рейтинг: +200

      johnny983 > Danish Dynamite 43 минуты назад

      Поддерживаю

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      Рейтинг: +127

      AleSan4es 3 часа назад

      Хз, и да и нет, например когда смотрю матчи ЦСКА, смотрю через букмеров, там нет комментаторов, и как будто на стадионе нахожусь... во всех других комментаторы нужны)

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