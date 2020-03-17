Орлов: «Надо доигрывать сезон. Сколько бы людей проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом?»

А вот если после паузы чемпионат возобновят и Зенит не станет чемпионом - вот где уж дурковатые алармы литейные бораты и им подобные удавятсч от злости и будут орать что Спартак опять всё купил)))
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что приостановленный чемпионат России могут завершить на текущей стадии.
«Я был против того, чтобы чемпионат остановили и вручили всем медали. Это было бы очень несправедливо. Надо доигрывать. Вы представляете сколько бы людей до конца жизни проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом? Поэтому ничего страшного, побудем на каникулах», — сказал Орлов.
- РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата.
- Чемпионат может возобновиться в середине мая или начале июня.
- Сообщалось, что РФС может остановить чемпионат и объявить его завершенным, в таком случае чемпионом становился бы «Зенит».