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  • Орлов: «Надо доигрывать сезон. Сколько бы людей проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом?»

Орлов: «Надо доигрывать сезон. Сколько бы людей проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом?»

17 марта 2020, 17:43
38

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что приостановленный чемпионат России могут завершить на текущей стадии.

«Я был против того, чтобы чемпионат остановили и вручили всем медали. Это было бы очень несправедливо. Надо доигрывать. Вы представляете сколько бы людей до конца жизни проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом? Поэтому ничего страшного, побудем на каникулах», — сказал Орлов.

  • РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата.
  • Чемпионат может возобновиться в середине мая или начале июня.
  • Сообщалось, что РФС может остановить чемпионат и объявить его завершенным, в таком случае чемпионом становился бы «Зенит».

Источник: Sport24
Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (38)
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СвинкаСправедливости
1584457351
Да ваще посрать на ваш Зенит уже всем. Были бы хоть командой нормальной, все бы приняли спокойно, но вы с тремя командами и ручным Видковым в РПЛ выступаете, так что вам надолго заказана "народная любовь".
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NEONFOL
1584459882
чмошники пишущие тут всякую ересь про Спартак, вы конченые идиоты, вы даже не можете пиариться за счёт вашего зеньки, вас знают только из-за того что обсираете Спартак, то есть ваш клубешник настолько непопулярный, что сразу переходите на москвичей, жалко вас. Пиарите по чёрному красно-белых, а про своего зеньку почти ни слова, как болельщики своего клуба вы такие же дохлые как китайцы с вирусом, аминь вам
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seth343
1584460565
Насрать всем на твой зенит, ты уже всем надоел...
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valkam72
1584460575
Да его и так все проклинают.
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3a zenit
1584461766
но почему-то стыдно за Спартак...
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faten
1584465204
Гена ты даже себе не представляешь сколько людей в стране проклинают твой зинит прямо сейчас не зависимо сделают твой зинит чемпионом сейчас или через два или три месяца!
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ivany4
1584465392
Доигрывай, не доигрывай чемпионат, сколько проклинает проект, столько и останется. Есть вероятность, что благодаря боратоалармам еще и прирастать будет. О людях надо думать, дядя Гена, о людях, а не о железках.
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zigbert
1584468569
Без настоящей борьбы звание "чемпиона" теряет значимость.
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portero
1584506397
Зависит от степени паники и от того не запустят ли новую заразу. Для кого-то это просто работа, выполнятб заказ...
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ZENIT***
1584559124
Ну я думаю что сейчас о чемпионстве кого бы то ни было говорить ещё оч рано. Назначать по теперешней таблице - это вообще бред! Есть зерно правды в высказывании Орлова. Каникулы. А Потом будет Потом. И победит сильнейший!
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