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    Орлов: «Надо доигрывать сезон. Сколько бы людей проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что приостановленный чемпионат России могут завершить на текущей стадии.

    «Я был против того, чтобы чемпионат остановили и вручили всем медали. Это было бы очень несправедливо. Надо доигрывать. Вы представляете сколько бы людей до конца жизни проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом? Поэтому ничего страшного, побудем на каникулах», — сказал Орлов.

    • РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата.
    • Чемпионат может возобновиться в середине мая или начале июня.
    • Сообщалось, что РФС может остановить чемпионат и объявить его завершенным, в таком случае чемпионом становился бы «Зенит».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +607

      СМЕРШiРУ 1 минуту назад

      А вот если после паузы чемпионат возобновят и Зенит не станет чемпионом - вот где уж дурковатые алармы литейные бораты и им подобные удавятсч от злости и будут орать что Спартак опять всё купил)))

      0
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      Рейтинг: +607

      СМЕРШiРУ 8 минут назад

      Да никто и никого проклинать не будет. Все нормальные люди понимают что это форс мажор. А дибилы всегда будут ныть и слюной прыскать и на Зенит и на Спартак.

      0
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      Рейтинг: +1701

      alarm 19 минут назад

      а что, это было бы даже интересно понаблюдать. как бомбили бы хряки и ставили новые рекорды по визгам))

      -1
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      Рейтинг: +13872

      bset 28 минут назад

      А сколько людей проклинало бы Зенит, если бы его руководство переобувалось и своих же игроков в другие клубы спихивало в обход мнения тренера? А если бы Зенит судей покупал, еще сильнее проклинали бы Зенит.

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      Рейтинг: +603

      СвинкаСправедливости 32 минуты назад

      Да ваще посрать на ваш Зенит уже всем.
      Были бы хоть командой нормальной, все бы приняли спокойно, но вы с тремя командами и ручным Видковым в РПЛ выступаете, так что вам надолго заказана "народная любовь".

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      Рейтинг: +3520

      Литейный4 47 минут назад

      А так проклинают мазутный проект. Свиньи должны пройти очищение в Пердиве за все их судейские беспределы и чемпионство на юбилей Симоняна. Стыдно за аутсайдеров свиней. Гыгыгы

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