Орлов: «Надо доигрывать сезон. Сколько бы людей проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом?»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, что приостановленный чемпионат России могут завершить на текущей стадии.

«Я был против того, чтобы чемпионат остановили и вручили всем медали. Это было бы очень несправедливо. Надо доигрывать. Вы представляете сколько бы людей до конца жизни проклинало «Зенит», если бы его сделали чемпионом? Поэтому ничего страшного, побудем на каникулах», — сказал Орлов.