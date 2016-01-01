РПЛ может возобновиться в мае или июне

как бы 22 апреля все пойдут полномочия продлять? или даже если не придут то заочно проголосуют(новый вид голосования)
По информации «Чемпионата», Российская Премьер-лига получила рекомендацию от УЕФА доиграть чемпионат до конца июня.
РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата. При этом есть понимание, что 10 апреля сезон, скорее всего, не возобновится. Чемпионат может вернуться после паузы в середине мая или начале июня.
- На заседании бюро исполкома РФС было решено приостановить все футбольные соревнования под эгидой организации из-за эпидемии коронавируса по 10 апреля.
- На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.