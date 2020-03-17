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РПЛ может возобновиться в мае или июне

17 марта 2020, 16:29
15

По информации «Чемпионата», российская Премьер-лига получила рекомендацию от УЕФА доиграть чемпионат до конца июня.

РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата. При этом есть понимание, что 10 апреля сезон, скорее всего, не возобновится. Чемпионат может вернуться после паузы в середине мая или начале июня.

  • На заседании бюро исполкома РФС было решено приостановить все футбольные соревнования под эгидой организации из-за эпидемии коронавируса по 10 апреля.
  • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Plyash
1584452587
Неужели ещё остались здравомыслящие люди в этом безумном мире? Дай им,Господи,удачи.
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Сильвербой
1584455241
Не надо, не возобновляйте, это убогое зрелище вызывает рвоту!!!
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BRO_football
1584456588
А что тут возобновлять? Просто признать этот футбольный сезон несостоявшимся, без победителей и проигравших. И следующий сезон начинать в таком же составе.
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portero
1584457399
как бы 22 апреля все пойдут полномочия продлять? или даже если не придут то заочно проголосуют(новый вид голосования)
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Garrincha58
1584459660
через месяц может и возобновлять не придётся просто некому смотреть будет
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Юрэс
1584467145
КАКАЯ ТВАРЬ ЗА ЭТИМ коронавируСОМ СТОИТ ????????? ЮПИТЕР ШТОЛИИИ !?!?!?!?!?!?!
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zigbert
1584467955
Вот если бы играли по системе весна-осень, может проблем было бы меньше.
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Владислав Vlad
1584482434
22 апреля голосование. 5 дней на подсчёты и вступление в силу. Ещё недельку, что бы не было подозрений...... В принципе числа 10 мая, аккурат после Парада Победы, можно будет и возобновить чемпионат. Хотя, скорее всего спад макаронавируса в России наступит за неделю до голосования, что бы все пришли проголосовать. Тогда аккурат на майские праздники можно и начать будет.
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evgevg13
1584503916
а год не уточнили?
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portero
1584506443
Надеюсь на май, очень ...
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