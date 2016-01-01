Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    РПЛ может возобновиться в мае или июне

    По информации «Чемпионата», Российская Премьер-лига получила рекомендацию от УЕФА доиграть чемпионат до конца июня.

    РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата. При этом есть понимание, что 10 апреля сезон, скорее всего, не возобновится. Чемпионат может вернуться после паузы в середине мая или начале июня.

    • На заседании бюро исполкома РФС было решено приостановить все футбольные соревнования под эгидой организации из-за эпидемии коронавируса по 10 апреля.
    • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38605

      portero 30 минут назад

      как бы 22 апреля все пойдут полномочия продлять? или даже если не придут то заочно проголосуют(новый вид голосования)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7473

      BRO_football 44 минуты назад

      А что тут возобновлять? Просто признать этот футбольный сезон несостоявшимся, без победителей и проигравших. И следующий сезон начинать в таком же составе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Сильвербой 1 час назад

      Не надо, не возобновляйте, это убогое зрелище вызывает рвоту!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2329

      playsh 1 час назад

      Неужели ещё остались здравомыслящие люди в этом безумном мире? Дай им,Господи,удачи.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75445
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru