РПЛ может возобновиться в мае или июне

По информации «Чемпионата», российская Премьер-лига получила рекомендацию от УЕФА доиграть чемпионат до конца июня.

РПЛ рассматривает несколько вариантов завершения чемпионата. При этом есть понимание, что 10 апреля сезон, скорее всего, не возобновится. Чемпионат может вернуться после паузы в середине мая или начале июня.