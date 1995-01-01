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    Семак: «Хотелось бы доиграть чемпионат»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ из-за коронавируса.

    «Все понимают, что время сейчас непростое. И у каждого должна быть самодисциплина, чтобы не допустить масштабного распространения вируса. Что дальше — будем смотреть по ситуации. И подстраиваться под неe в зависимости от решений РФС и РПЛ.

    Не знаю, насколько это будет возможным, но, конечно, хотелось бы доиграть чемпионат. Но оценить, как будет развиваться ситуация, довольно сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2313

      playsh 21 минуту назад

      Да нет никаких проблем,через месяц-полтора все забудут про дурацкий короновирус.Это у чиновников вечные проблемы.Как успеть доиграть 8 игр до зимы?А до зимы ещё тоже 8 месяцев,беда какая...

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      Рейтинг: +3463

      Литейный4 1 час назад

      Хрякам нет желания доигрывать. Иначе Пердив им обеспечен. Гыгыгы

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