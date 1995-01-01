Семак: «Хотелось бы доиграть чемпионат»

Да нет никаких проблем,через месяц-полтора все забудут про дурацкий короновирус.Это у чиновников вечные проблемы.Как успеть доиграть 8 игр до зимы?А до зимы ещё тоже 8 месяцев,беда какая...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ из-за коронавируса.
«Все понимают, что время сейчас непростое. И у каждого должна быть самодисциплина, чтобы не допустить масштабного распространения вируса. Что дальше — будем смотреть по ситуации. И подстраиваться под неe в зависимости от решений РФС и РПЛ.
Не знаю, насколько это будет возможным, но, конечно, хотелось бы доиграть чемпионат. Но оценить, как будет развиваться ситуация, довольно сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.