Семак: «Хотелось бы доиграть чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ из-за коронавируса.

«Все понимают, что время сейчас непростое. И у каждого должна быть самодисциплина, чтобы не допустить масштабного распространения вируса. Что дальше — будем смотреть по ситуации. И подстраиваться под неe в зависимости от решений РФС и РПЛ.

Не знаю, насколько это будет возможным, но, конечно, хотелось бы доиграть чемпионат. Но оценить, как будет развиваться ситуация, довольно сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».