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Семак: «Хотелось бы доиграть чемпионат»

17 марта 2020, 13:24
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с приостановкой РПЛ из-за коронавируса.

«Все понимают, что время сейчас непростое. И у каждого должна быть самодисциплина, чтобы не допустить масштабного распространения вируса. Что дальше — будем смотреть по ситуации. И подстраиваться под неe в зависимости от решений РФС и РПЛ.

Не знаю, насколько это будет возможным, но, конечно, хотелось бы доиграть чемпионат. Но оценить, как будет развиваться ситуация, довольно сложно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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Plyash
1584445428
Да нет никаких проблем,через месяц-полтора все забудут про дурацкий короновирус.Это у чиновников вечные проблемы.Как успеть доиграть 8 игр до зимы?А до зимы ещё тоже 8 месяцев,беда какая...
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Александ1982
1584448470
предлагаю все результаты отменить))) хихи чтоб не обидно всем было))))
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