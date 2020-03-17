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  • ФИФА опубликовала видео о профилактике коронавируса. В нем снялись Венгер, Покеттино и Моуринью

ФИФА опубликовала видео о профилактике коронавируса. В нем снялись Венгер, Покеттино и Моуринью

17 марта 2020, 01:57

ФИФА выложила в твиттере ролик в рамках информационной кампании по борьбе с коронавирусом.

В видео снялись мужские футбольные тренеры Арсен Венгер, Маурисио Покеттино, Жозе Моуринью и Алиу Сиссе, женские тренеры Кейси Стоуни и Джилл Эллис, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Всем привет. Мы все знаем, что ситуация с коронавирусом очень серьезная. Мы должны в первую очередь думать о здоровье. Есть пять эффективных тактик в борьбе с коронавирусом, и я призываю вас ответственно подойти к их исполнению», – заявил Венгер.

«Все начинается с ваших рук. Пожалуйста, тщательно и часто мойте руки. Если возможно, используйте спиртосодержащие средства», – продолжил Покеттино.

«Пожалуйста, прикрывайте локтем рот и нос, когда чихаете или кашляете. Если вы пользуетесь платками, выбрасывайте их немедленно», – подчеркнула Стоуни.

«Старайтесь не касаться ваших глаз, носа и рта. Это позволит избежать проникновения вируса в организм», – сказал Сиссе.

«При общении делайте шаг назад. Оставайтесь минимум в метре от всех, кто чихает или кашляет», – порекомендовал Моуринью.

«Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. В некоторых странах самоизоляция – это отличный совет и для здоровых людей. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего врача», – отметила Эллис.

«И пожалуйста, всегда будьте начеку. Следуйте этим рекомендациям и поддерживайте ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот трудный матч», – заключил Инфантино.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ФИФА
Весь мир Венгер Арсен Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
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