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    Широков – о «Краснодаре»: «Как они могут что-то выиграть, если сами в себя не верят?»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков считает, что сейчас у команды нет менталитета победителей, поэтому они не являются реальными претендентами на трофеи.

    «Краснодар» может идти 29 туров первым и все равно опустится на четвертое место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? «Краснодар» – команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.

    «Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с «Сочи»] случаются.

    У «Краснодара» был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже [убрали]. Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича [Галицкого] подходит под «Краснодар». Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, – это голодные волки, а они [футболисты «Краснодара»] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.

    Отсутствие Камболова, Классона, Кабелья, Вилены, Спайича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спаийча нет, а то они бы и до этого проиграли», – сказал Широков.

    • «Краснодар» на выходных проиграл «Сочи» (0:2) и отстал от «Зенита» на девять очков.
    • Из Лиги Европы южане вылетели по итогам группового этапа.
    • Из Кубка России команда выбыла в сентябре на стадии 1/16 финала.

    Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

    Источник: «Матч ТВ»

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