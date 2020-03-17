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  • Широков – о «Краснодаре»: «Как они могут что-то выиграть, если сами в себя не верят?»

Широков – о «Краснодаре»: «Как они могут что-то выиграть, если сами в себя не верят?»

17 марта 2020, 01:23
18

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков считает, что сейчас у команды нет менталитета победителей, поэтому они не являются реальными претендентами на трофеи.

«Краснодар» может идти 29 туров первым и все равно опустится на четвертое место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? «Краснодар» – команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.

«Краснодар» в ближайшее время не станет чемпионом? Он может стать, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с «Сочи»] случаются.

У «Краснодара» был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже [убрали]. Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича [Галицкого] подходит под «Краснодар». Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, – это голодные волки, а они [футболисты «Краснодара»] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.

Отсутствие Камболова, Классона, Кабелья, Вилены, Спайича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спаийча нет, а то они бы и до этого проиграли», – сказал Широков.

  • «Краснодар» на выходных проиграл «Сочи» (0:2) и отстал от «Зенита» на девять очков.
  • Из Лиги Европы южане вылетели по итогам группового этапа.
  • Из Кубка России команда выбыла в сентябре на стадии 1/16 финала.

Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (18)
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arok
1584413277
Петух ты обрыганый Рома!!!! Где бы ты ни играл, везде после тебя вонь и мерзость.
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РМЗ
1584419894
Все правильно сказал Рома . Краснодар -это лох, тряпка . Так ещё и договорнячки катают
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sochi-2013
1584423052
СЕЛЬПО. Нужен тренер-победитель.
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filosof sparty
1584424046
Широков тот ещё умник конечно, но здесь он прав. Психология крайне важна в спорте! Менталитет победителя сложно переоценить! У Спартака те же проблемы, там только у болельщиков он , менталитет, остался...
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Cubinec1989
1584424734
Кто это?
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mihail200606
1584431411
Этот балабол знатный тоже..
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Krasnodar 123
1584448269
Ты прав Роман! Играют и живут по системе "НАС И ТАК НЕ ПЛОХО КОРМЯТ"
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portero
1584457571
ну прав Рома, что-то не так идёт, уже какой год на финише облом.....
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житель СПб
1584462045
Да, уверенность в своих силах - вот главное условие успеха!
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