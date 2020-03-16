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    Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

    Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна, предложившего завершить текущий розыгрыш РПЛ по итогам уже сыгранных 22 туров с принятием текущих результатов в качестве окончательных.

    «Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всe зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро.

    «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против. Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо.

    А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется», – сказал Широков.

    • «Спартак» набрал 28 очков в 22 турах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Зону переходных матчей столичная команда опережает на пять баллов.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2020 20:35
    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +23279

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Нет, Рома, Федун просто страхует синит, чтобы тот не упустил недочемпионство, добываемое таким тяжелым судейским трудом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2308

      playsh 30 минут назад

      У Широка мозги давно уже весьма подсохли,поэтому у него что шутки с по...д...ё...бками,что "серьёзные" высказывания - всё одинаково тупо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5369

      Persona_non_Grata 40 минут назад

      В следующем туре всё встанет на свои места ( если чемпионат не прикроют ) - Оренбург в зону вылета , Сочи в зону стыковых матчей .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      afw13 44 минуты назад

      стыдно за аларма, бората, линейного, и теперь ещё за широкого))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +38582

      portero 1 час назад

      Широков знатный тролль...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1662

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4485

      ivany4 1 час назад

      В который убеждаюсь: если про тебя все забыли и ты никому не интересен скажи Спартак.
      Не даром гнали его из всех клубов ссаными тряпками, за его "убойный юмор".))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1662

      zabvo9406 1 час назад

      идиот

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2553

      maygli 1 час назад

      Обиженный.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3742

      ЮНик 1 час назад

      Или троллит или конченый дебил. Скорее всего не троллит.

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