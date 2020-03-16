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  • Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

16 марта 2020, 20:35
55

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна, предложившего завершить текущий розыгрыш РПЛ по итогам уже сыгранных 22 туров с принятием текущих результатов в качестве окончательных.

«Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всe зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро.

«Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против. Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо.

А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется», – сказал Широков.

  • «Спартак» набрал 28 очков в 22 турах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Зону переходных матчей столичная команда опережает на пять баллов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Федун Леонид
Комментарии (55)
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NEONFOL
1584382306
обоссусь со смеху если зенит не станет чемпионом, у ромы широкого станет что-то узкое, Спартак врят ли когда спустится так низко как мечтают все фантазёры с питера, а что касается конкретно этого розыгрыша, то что Спартак уже не рвётся к медалям давно ясно, период становления растянулся, смена тренера и руководства постоянные смены состава никому не идут на пользу, но это не повод насмехаться над чем то, ожидания своих болел превыше всего, а всяких балаболов с тв как считали балаболами, так и дальше будет. всё таки жжёт в одном месте у всех кого выперли со спартака, так жжёт что смешно
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виталий 12
1584382811
Широков ты полный идиот
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vka1970
1584384451
Идиотизм Широкова зашкаливает в прямом смысле.Судя по официальным сообщениям в Москве 98 заражённых.Количество заболевших бронхитом выросло за последний месяц на 34 процента.Напоминаю, что вирус бьёт в первую очередь по лёгким, а симптоматика заболевшего сухой кашель и температура.То есть те же бронхи.Своих тестов у нас фактически нет и чтобы понять болен человек или нет, его анализы отправляют в Новосибирск.Таким образом реально больных или заражённых вирусом можно увидеть только когда болезнь в самой острой фазе и врачи забирают больного в больничные заведения.А сколько людей которые с заражёнными контактировали ? Десятки ? Сотни ? В той же Италии где страховая медицина на большой высоте, количество больных и заражённых было 1 к десяти.У нас же пока тишина во всём.И в лечении, и в предупреждении и в оповещении. Вот тут у меня возникает простой вопрос к Роману:сколькими людьми этот не до комментатор и не до эксперт готов пожертвовать коль до апреля ещё 2 недели ? Мразь голимая......
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ЮНик
1584386813
Или троллит или конченый дебил. Скорее всего не троллит.
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zabvo9406
1584387747
идиот
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ivany4
1584388019
В который убеждаюсь: если про тебя все забыли и ты никому не интересен скажи Спартак. Не даром гнали его из всех клубов ссаными тряпками, за его "убойный юмор".))
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portero
1584388439
Широков знатный тролль...
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Мага 13
1584390257
стыдно за аларма, бората, линейного, и теперь ещё за широкого))
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JTherry
1584394479
Рома, узнаю почерк - под ником борат-аларм-литейный свои опусы строчишь))) тролль никудышный...
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zigbert
1584452180
Федун сделал предложение а как будет развиваться ситуация на самом деле никто не знает. И никакой страховки здесь нет.
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