Широков – о предложении Федуна досрочно завершить сезон РПЛ: «Зона вылета близко, «Спартак» страхуется»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна, предложившего завершить текущий розыгрыш РПЛ по итогам уже сыгранных 22 туров с принятием текущих результатов в качестве окончательных.

«Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всe зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро.

«Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против. Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо.

А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется», – сказал Широков.